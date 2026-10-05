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THE WORLD IN MAPS

5 octobre 2026

La carte politique des Amériques en 1794

Cette carte illustre la division politique des Amériques en 1794, un monde encore dominé par les empires coloniaux.

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MOTS-CLES

carte , Amérique , colonisation , 1794 , Espagne , Royaume-Uni , Etats-Unis , Portugal , France

THEMATIQUES

Histoire
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