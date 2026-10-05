THE WORLD IN MAPS
5 octobre 2026
La carte politique des Amériques en 1794
Cette carte illustre la division politique des Amériques en 1794, un monde encore dominé par les empires coloniaux.
1 min de lecture
MOTS-CLEScarte , Amérique , colonisation , 1794 , Espagne , Royaume-Uni , Etats-Unis , Portugal , France
THEMATIQUESHistoire
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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