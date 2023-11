"L’Os à Moelle" : se souvenir de Pierre Dac

André Isaac, dit Pierre Dac (1893-1975) fut successivement :

- chansonnier dans les années 1930 et fondateur du journal « L'Os à moelle » ;

- une figure de la Résistance et « La voix de la France libre » sur la BBC après 1943, où il se livra à un duel à distance fameux avec le collaborationniste Philippe Henriot ;

- le concepteur et animateur des feuilletons radiophoniques (« Malheur aux barbus », « Signé Furax » et « Bons baisers de partout ») suivis par la France entière sur France Inter sur les coups de midi ;

- un éphémère candidat à la Présidence de la République, en 1965, avant de se retirer, à la demande de l'Elysée et du général, qu’il révérait ;

- et enfin, le génial inventeur du célébrissime Schmilblick, objet « rigoureusement intégral, qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout… »

Comédienne et traductrice de russe, Anne-Marie Lazarini se consacre à la mise en scène, en créant la plupart de ses spectacles au théâtre Artistic Athévains qu’elle dirige avec Dominique Bourde et François Cabanat. Elle y propose une programmation dédiée à la découverte de grands textes classiques oubliés, d’opéras ou encore de créations d’auteurs contemporains.

Anne-Marie Lazarini accueille également des spectacles de metteurs en scène proches de sa démarche artistique. Parmi ses très nombreuses mises en scène, Portrait d’une femme de Michel Vinaver en 2010, Les serments indiscrets de Marivaux (2011), Ravel de Jean Echenoz (2013), ont été particulièrement remarquées. Associant cinéma, documentaire, et musique, des lectures-découvertes, elle offre également des rencontres originales avec le public, ses acteurs, formant à la fois une troupe et un groupe de recherche. Elle est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, et chevalier de l’Ordre National du Mérite.