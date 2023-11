L’OCDE prédit un ralentissement pour 2024, mais ne veut pas voir la catastrophe programmée dans la transition écologique

Le coût de la transition écologique est évidemment considérable et beaucoup plus difficile à financer. Avant l'ouverture de la COP 2023 à Dubaï, une étude estime le coût de la transition énergétique mondiale à environ 3 000 milliards de dollars par an d'ici 2050. Les dépenses annuelles devront passer de 3 000 milliards avant 2030 à 4 500 milliards en 2040, avant de diminuer jusqu'en 2055. C'est une montagne à laquelle très peu de pays se sont préparés. Les Américains ont peut-être pris de l'avance avec le plan Inflation Act de l'année dernière, un plan de plus de 300 milliards de dollars sur les dix prochaines années pour relocaliser l'industrie, réindustrialiser le pays, accompagner la disparition des énergies fossiles, etc. Ce plan américain est unique au monde et sans équivalent dans l'histoire. Le Plan Marshall, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour restaurer le potentiel européen, était dix fois moins important. Le plan Inflation Act, rebaptisé Industrial Act par Biden pour lutter contre l'inflation, sera désormais un plan de rénovation du système américain. Inutile de préciser qu'aucun pays européen ne pourra rivaliser avec le plan américain dans l'état actuel des projets. De plus, Washington va activer le levier fiscal pour attirer les investissements et décourager les importations. La France pourrait restaurer son potentiel en énergie nucléaire, et l'Allemagne pourrait renforcer la compétitivité de son industrie et explorer d'autres marchés que la Chine, qui pourrait rencontrer des difficultés. Cependant, globalement, les économies européennes auront du mal à respecter les objectifs.