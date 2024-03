L’OCDE incite les Etats occidentaux à s’unir face aux tentatives de déstabilisation via la désinformation

L’OCDE a publié lundi 4 mars son rapport Les faits sans le faux. Lutter contre la désinformation, renforcer l’intégrité de l’information.

David Colon est enseignant et chercheur en histoire à Sciences Po et auteur de La Guerre de l’information. Les États à la conquête de nos esprits (Tallandier, 2023).

Atlantico : L'OCDE vient de publier un rapport sur les fake news. Que nous apprend-t-il ?

David Colon : L’OCDE a en effet publié lundi 4 mars son rapport Les faits sans le faux. Lutter contre la désinformation, renforcer l’intégrité de l’information. Signé par les 38 États-membres de l’organisation internationale, le rapport examine comment répondre concrètement aux défis de la désinformation tout en renforçant la démocratie. A partir d’une analyse très approfondie de ce qui a été mis en œuvre dans les pays de l’OCDE, le rapport propose un cadre d’action et des mesures concrètes pour aider les pays démocratiques à relever le défi de la désinformation en cette année cruciale qui voit la moitié de l’humanité appelée à voter dans un contexte particulièrement tendu par deux conflits majeurs et l’essor exponentiel de l’intelligence artificielle. L’objectif recherché par l’OCDE à travers ce rapport est donc d’instaurer un environnement informationnel fiable tout en préservant les libertés fondamentales et les droits fondamentaux des citoyens.

Ce rapport évoque l'intelligence artificielle et les algorithmes de plus en plus poussés. En quoi ce développement technologique favorise les fake news ? Comment lutter contre ces nouveautés ?

Les auteurs du rapport, produit par la Direction de la gouvernance publique de l’OCDE, soulignent le fait que les avancées en matière d’intelligence artificielle ont modifié la façon dont l’information est produite, partagée et consommée, tout en rendant plus difficile de distinguer les contenus authentiques des contenus manipulés. Ils décrivent les efforts des acteurs gouvernementaux pour accroître l’authenticité sur l’espace de l’information en ligne, à l’instar de la Californie qui a adopté en 2018 la loi BOT (Bolstering Online Transparency Act) interdisant aux robots en ligne de dissimuler leur identité, ou de la Lituanie, qui envisage des sanctions pénales en cas de diffusion artificielle de contenus sur les plateformes numériques. L’OCDE invite par conséquent à tous les acteurs de l’IA à s’engager à assurer la transparence et une divulgation des informations liées aux systèmes d’IA. Plus largement, l’OCDE suggère d’accroître le degré de responsabilité et de transparence des plateformes numériques pour faire en sorte que leur intérêt commercial ne contribue pas à la diffusion massive de la désinformation. Les auteurs du rapport insistent en effet à juste titre sur la nécessité, en ligne comme dans les médias traditionnels, de renforcer la transparence, l’indépendance, la responsabilité et la pluralité des sources d’information.

L'OCDE demande une favorisation de la résilience de la société à la désinformation. Comment s'y prendre au niveau national ? Pouvons-nous collaborer avec d'autres pays ?

L’OCDE consacre en effet tout un volet –passionnant - de son rapport à l’analyse des mesures concrètes susceptibles de favoriser la résilience de la société face à la désinformation. Le rapport préconise là encore la transparence, et voit dans la législation existante aux Etats-Unis en matière de régulation de l’influence étrangère (le Foreign Agents Registration Act, FARA), un outil pouvant être adapté pour lutter contre la propagation de la désinformation en ligne. Il est certain en effet que face aux ingérences étrangères de toute sorte, la transparence est la meilleure arme à la disposition des démocraties. Bientôt sera discutée au Parlement une proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Directement inspirée du dispositif FARA, elle instaurerait un dispositif rendant obligatoire l’enregistrement des acteurs influant sur la vie publique française pour le compte d’une puissance étrangère. Un tel dispositif aurait le mérite de de rendre visibles les ingérences informationnelles et par conséquent d’aider la société française à mieux les combattre.

Le rapport préconise aussi de renforcer l'éducation aux médias et l'esprit critique afin de permettre aux citoyens de reconnaître, de combattre et de limiter la diffusion de la désinformation. Dans ce cadre, l’OCDE et met en avant l’intérêt d’immuniser la population contre la désinformation, en citant notamment en exemple ce qui a été fait aux Pays-Bas, en Finlande, en Estonie et en Suède. Pour ne citer qu’un exemple, l’Agence suédoise de défense psychologique est une organisation entièrement vouée à préserver la société des opérations de désinformation tout en encourageant la résilience à long terme de la société suédoise par une approche globale et horizontale impliquant l’ensemble de la société civile. Le rapport cite également en exemple le travail de l’équipe du psychologue social néerlandais Sander van der Linden, qui a conçu des jeux sérieux en ligne dont l’efficacité pour réduire la sensibilité des joueurs aux fausses informations est mesurée scientifiquement. La technique innovante du Prebunking (pré-démystification), dont le chercheur de Cambridge est l’un des meilleurs spécialistes est à mes yeux la plus prometteuse pour faire face rapidement et à l’échelle au défi de la désinformation.

Pour préserver l'intégrité de l'information, est-il nécessaire d'améliorer les institutions publiques ?

La pandémie de désinformation que nous connaissons aujourd’hui, tout comme le réchauffement climatique ou le Covid 19, est un phénomène global, et à ce titre, comme le note le rapport, « aucun gouvernement ne peut résoudre ce problème seul ». Le renforcement de la coopération internationale est donc indispensable, et des progrès considérables ont été accomplis en ce sens depuis la création du Forum sur l’information et la démocratie, le lancement de la déclaration mondiale pour l’intégrité de l’information en ligne, et le cadre d’action multilatéral lancé par le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada.

A l’échelle nationale l’OCDE note fort à propos que "les politiques gouvernementales doivent être guidées par une vision stratégique". Or, c’est précisément selon moi ce qui nous fait le plus défaut aujourd’hui. Maintenant que l’on a enfin pris acte du fait que le Kremlin mène contre la France « une stratégie coordonnée de guerre de l’information », comme l’a déclaré le porte-parole de la diplomatie française le 15 février dernier, ils nous désormais faut nous doter très rapidement d’une stratégie coordonnée de lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères.