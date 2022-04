"L'insécurité permanente : les causes de l'impuissance française" de Éric Delbecque

La sécurité est un enjeu national (ni de droite ni de gauche) afin d’assurer la tranquillité de nos concitoyens sur tout le territoire sans que l’on puisse parler à l’avenir des « territoires perdus de la République ». L’influence des réseaux sociaux aggrave l’engouement des jeunes. Certains immigrés mal intégrés se livrent aux trafics et à la violence. Les violences conjugales et familiales prospèrent.

Face à cette dégradation, le pouvoir politique et les énarques loin des réalités ont failli. Les ministres recherchaient des formules susceptibles de frapper l’opinion et de favoriser leurs carrières (ex tolérance zéro).

Il faut donc changer complètement de méthode sous la maîtrise prioritaire d’un haut fonctionnaire de défense. Trois objectifs sont identifiés :

- La reconquête des territoires par des centres de supervision urbains (CSU) fournissant la coordination entre des élus locaux, des associations et des forces de sécurité.

- La lutte contre l’Islamisme radical fort de 50 000 salafistes et 8 000 fichés S. Il y a 20% d’étrangers dans les prisons.

- La consolidation de la chaîne pénale qui implique la construction de prisons et la généralisation des centres éducatifs renforcés et des foyers pour jeunes à la dérive.

Dans chaque chapitre, l’auteur, fort de ses expériences, détaille les mesures concrètes à prendre. C’est un bréviaire réaliste et opérationnel qui devrait inspirer les futurs Premiers ministres, ministres de l’Intérieur et de la justice, sans oublier l’Education nationale.