L'incroyable histoire du tout petit pays pauvre qui était parvenu à n'avoir qu'un mort du Covid : le Bhoutan

Francoise Pommaret est Directeur de Recherche au CNRS (Centre national de la Recherche scientifique, France) et Professeur associée au College of Language and Culture (CLCS), Royal University of Bhutan. Elle a aussi enseigné la civilisation tibétaine à l’INALCO.

Elle a été associée au Bhoutan en différentes capactités depuis 1981 et a publié de nombreux articles scientifiques sur les aspects de la culture bhoutanaise. Outre ses recherches, elle s’occupe de la documentation de l’atlas culturel du Bhoutan (https://bhutanculturalatlas.clcs.edu.bt/) et la mise en place du programme de doctorat en anthropologie à CLCS.

Ses recherches se concentrent au Bhoutan sur les croyances non-bouddhiques, l’interface entre divinités, pouvoirs locaux et migrations ainsi que sur le processus de reproduction des élites via l’étude des généalogies.

Elle a été le co-éditeur et co-auteur de Bhutan: mountain fortress of the gods, Serindia, London, 1997, Lhasa in the seventeenth century, the capital of the Dalai-Lamas, Brill, Leiden, 2003 et Bhutan. Tradition and change, Brill, Leiden, 2007.

Ses livres les plus connus sont Les Revenants de l’au-delà dans le Monde tibétain. Sources littéraires et traditions vivantes, CNRS eds, Bhoutan, Eds Olizane (10e ed. 2018), Tibet une civilisation blessée, Gallimard Découvertes qui ont tous deux été publiés dans plusieurs langues étrangères ainsi que Bhoutan au plus secret de l’Himalaya, Gallimard Découvertes.

Françoise Pommaret été invitée dans de nombreuses institutions académiques à travers le monde et a été conservateur invitée pour différentes expositions. Elle a reçu la Légion d’Honneur (2015) et l’Ordre national du Mérite bhoutanais (Or, 2017).