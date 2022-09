L'immobilier à Dubai avec Dubai Immo

Une vue de la piscine d'une villa de luxe à vendre sur l'une des îles artificielles de Palm Jumeirah, sur la côte de l'émirat du golfe de Dubaï.

Dubai est une destination de plus en plus prisée pour investir dans l'immobilier.

Les Français sont de plus en plus nombreux à choisir d’investir dans l’immobilier à l’étranger plutôt qu’en France. Et en ce moment, un destination a particulièrement le vent en poupe : Dubai. Soleil toute l’année, fiscalité avantageuse, sécurité, Dubai a bien des atouts. Si le marché immobilier de Dubai se porte très bien, les investisseurs français choisissent pour la plupart d’être accompagné dans leurs projets immobiliers par l’Agence Dubai Immo / Elysee Vendome Real Estate, l’agence immobilière française n°1 à Dubai.

Pourquoi investir dans l’immobilier à Dubai ?

En plus d’être une des premières destinations touristiques du monde, Dubai jouit d’un écosystème très dynamique. Le gouvernement encourage fortement à la création d’entreprise, et conduit une politique « pro-business » qui a conduit à une augmentation de la population forte en 2021, avec +100.000 habitants gagnés en un an. Les besoins en logement sont très importants à Dubai, et les promoteurs proposent des facilités de paiement qui séduisent les investisseurs, notamment des financements à taux 0% sur plusieurs années, sans justificatifs bancaires à fournir. Ainsi, les investisseurs immobiliers génèrent des rentabilités inimaginables en France, entre 7% et 12% nets d’impôts. Et parfois davantage encore. Une convention fiscale entre la France et les Emirats Arabes Unis est très favorable aux investisseurs français qui investissent à Dubai. En 2022, les Français se classent au 5e rang des investisseurs immobiliers à Dubai, une première depuis l’ouverture des achats immobiliers aux étrangers.

Investissement immobilier à Dubai, comment faire ?

L’agence Dubai Immo est composée d’une douzaine d’agents immobiliers français. Tous certifiés par la RERA, l’organisme en charge de la régulation du marché immobilier de Dubai, les membres de l’équipe de Dubai Immo accompagnent chaque année des centaines d’investisseurs francophones. De l’achat d’un studio à 100.000€ à la villa à plusieurs millions d’euros, l’Agence Dubai Immo fait office de référence à Dubai pour tous les investisseurs de la francophonie. Guillaume Giroux, le fondateur de l’Agence, rappelle que le processus d’achat est simple et rapide et que tout peut se faire en une journée seulement et entièrement à distance. « Le seul document nécessaire est un passeport en cours de validité », rappelle le chef d’entreprise.

Est-on réellement propriétaire à Dubai ?

Depuis plusieurs années maintenant, le Gouvernement a autorisé les étrangers à devenir pleinement propriétaires à Dubai. Ainsi, lorsqu’un bien immobilier est en freehold, l’investisseur est propriétaire pour toujours, du bâtit et du terrain. Tous les biens immobiliers commercialisés par l’agence Dubai Immo, qui ne facture aucuns frais d’agences et qui est payée par les promoteurs, sont en freehold et en propriété pleine et entière pour les investisseurs français et belges.

Comment contacter l’agence Dubai Immo pour investir dans l’immobilier à Dubai ?

L’agence Dubai Immo met à disposition de ses clients un numéro français gratuit, le +33 7 56 82 82 73. Vous pouvez également les contacter sur leur ligne locale au +971 56 367 2667, mais attention aux frais, les appels vers Dubai peuvent vous coûter cher. Un live chat est également disponible sur leur site internet dubai-immo.com.