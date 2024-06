"L'île intérieure" de Marie Modiano : roman ou poème ? Une jolie invitation à découvrir en soi son île intérieure

« Je n’aime pas la personne que je suis quand j’écris, mais c’est comme si une force inconnue me poussait à continuer. Tu me regardais et dans tes yeux, je lisais une certaine désolation. Tu me plaignais de m’infliger cela inutilement. Je marchais dans les rues grises, la plupart du temps avec les enfants, et des phrases défilaient dans mon esprit, des mots placés les uns après les autres que je m’efforçais de répéter plusieurs fois, afin d’être capable de les noter plus tard. » Page 104, Chant X

« Nos îles intérieures nous condamnent à la solitude, nous sommes nombreux à vouloir nous en échapper. Mais l’eau trace des limites qu’on ne peut franchir, même avec la meilleure volonté du monde. Nous flottons sur l’existence sans parvenir à ne former qu’un. L’air nous sépare, comme la mer, de temps en temps des tempêtes éclatent. Le phare guide les bateaux, malgré cela le danger nous tétanise. » Page 169, chant XVI

« Pourtant, on est, comme on naît…Accepter d’être une île lointaine et y voir des avantages, comme celui d’être tranquille, protégée de tout et de tous. Libre d’aller et venir à sa guise. De se perdre. » Page 170