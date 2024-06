"L’île de la Française" : le croisement du destin de deux jeunes filles dans la Grèce des années 50, vie et mort réunies dans un récit poignant

André et Odile acquièrent une maison sur une île des Cyclades où ils viennent régulièrement passer l’été avec leur fille Pénélope.

La Grèce émerge à peine de neuf années de conflit, une guerre civile de quatre ans venue ajouter son lot de malheurs aux cinq années précédentes sous domination nazie.

La mort d’André et la disparition mystérieuse de Pénélope sur l’île foudroient Odile qui retrouve auprès de Clio la force de continuer à vivre, en lui faisant partager sa passion de la photographie.

Clio est une jeune grecque dont la famille a été décimée.

Tourmentée et affamée, contrainte par une parente peu scrupuleuse, elle entre dans un couvent, en espérant néanmoins y trouver un peu d’affection et un certain confort alimentaire.

La réalité sera toute autre, assombrie par la perversité d’une mère supérieure castratrice.

La photographie lui permettra de retrouver le goût de vivre et d’aimer...