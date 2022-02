L'île aux arbres disparus de Elif Shafak : Chypre, 1974 - Londres, 2010. Une superbe fable dédiée à la nature et aux exilés de tous pays

- « Il y a une quantité de choses qu'une frontière -même d'un tracé aussi net et aussi bien gardé que celui-ci- ne peut empêcher de traverser. Les vents étésiens, par exemple, nom doux mais étonnement fort, meltemi ou meltem. Les papillons, sauterelles et lézards. Les escargots, aussi, malgré leur lenteur pénible. Parfois un ballon d'anniversaire échappé à la poigne d'un enfant dérive dans le ciel, s'aventure de l'autre côté - en territoire ennemi. » (p.14)

- « Les humains [...] nous tronçonnent en bûches pour chauffer leur demeure, et parfois ils nous abattent simplement parce que nous leur cachons la vue, fabriquent des berceaux, des bouchons, du chewing-gum et du mobilier rustique, tirent de nous des musiques ensorcelantes, nous changent en livres dans lesquels ils se perdent pendant les froides nuit d'hiver, utilisent notre bois pour en faire des cercueils où ils achèvent leur vie, six pieds sous terre avec nous, et composent même des poèmes romantiques où nous leur servons de lien entre terre et ciel, et pourtant ils ne nous voient toujours pas. » (p.64/65)

- « Quand j'ai quitté Istanbul pour la dernière fois, il y a maintenant bien des années, j'ignorais que je ne reviendrais pas. Si je l'avais su, qu'est-ce-que j'aurais emporté dans ma valise, je me le suis souvent demandé depuis.[...] Avec le temps, je me suis mise à penser que j'aurais aimé emporter un arbre avec moi, un arbre de Méditerranée aux racines mobiles, et c'est cette image, cette pensée, cette peu vraisemblable possibilité, qui a donné forme à cette histoire ». (Remerciements, p. 427)