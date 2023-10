L'heureux destin et le triste devenir de Jean Dupont : Une savoureuse comédie sociale

L’heureux destin et le triste devenir de Jean Dupont est une pièce qui donne à penser, et ce à plus d’un titre.

En effet, celui qui courbe l’échine toute sa vie, lorsqu’il croit se libérer par l’argent dont il se voit soudain doté en abondance, troque l’insatisfaction des fins de mois difficiles et de l’étroitesse des moyens, contre la suspicion de n’être fréquenté que pour son argent.

Des rêves plus grands que ses moyens, il passe, sans transition, à des moyens trop grands pour ses horizons, puisque ses aspirations ne sont simplement pas à la hauteur de ses possibilités. Si bien qu’il tourne en rond et sombre dans tous les excès, explorant d’autres moyens d’abrutissement : les prostituées, les restaurants gastronomiques, les faux amis par exemple.

Au fond, cette nouvelle version de la fable du Financier et du savetier de Jean de La Fontaine, réinterprétée, implique désormais toute la sphère sociale, amicale et familiale où les problèmes sont solubles dans l’alcool. Ce qui devait être une revanche tourne à la désillusion parce qu’il est impossible de changer de nature pour rejoindre le camp des « gens riches et heureux et les autres on s’en fiche. »