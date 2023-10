L’Exorciste - Dévotion : voilà pourquoi le film qui fait exploser le box office américain peut être dangereux

L'affiche du film L'Exorciste - Dévotion

Avertissement : cette critique contient quelques spoilers sur L'Exorciste - Dévotion.

Aucun des spectateurs qui ira voir L'Exorciste - Dévotion ne pourra pas dire qu'il n'a pas obtenu ce à quoi il s'attendait en achetant son billet.

Deux enfants font des expériences occultes et ouvrent par inadvertance la porte à des forces démoniaques qui les submergent rapidement. Ils disparaissent pendant plusieurs jours et lorsqu'on les retrouve, ils ont un comportement erratique qui dégénère rapidement en une violence incontrôlable.

Leurs parents cherchent à en découvrir la cause et concluent à contrecœur que la réponse se trouve dans quelque chose de surnaturel et de maléfique. Ils s'efforcent tous de concilier ce qu'ils vivent avec leurs différentes visions du monde, avant de faire appel à des experts spirituels pour procéder à un exorcisme. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il y a une bonne dose de gore, avec les têtes qui se tordent et les liquides nauséabonds qui sont obligatoirement crachés.

Le pouvoir de l'unité

Il est frappant de constater que ces éléments reflètent ce qui a été présenté au public dans les années 1970 avec le premier film de l'Exorciste. Même le thème central de la "croyance" n'est pas nouveau. Un prêtre en proie à une crise de foi est le protagoniste principal du roman original de William Blatty, L'Exorciste.

Certains aspects de L'Exorciste - Dévotion reflètent le contexte du 21e siècle. L'équipe d'exorcistes qui combat le démon est issue de différents milieux religieux et agit ensemble pour une cause commune. Le message est que ces croyants ont bien plus de choses qui les unissent que de choses qui les divisent.

Les pratiques spirituelles haïtiennes et les traditions raciniennes afro-américaines sont présentées comme étant alignées sur la lumière plutôt que sur les ténèbres. Il faut s'en réjouir. Compte tenu du nombre de médias qui traitent les religions noires et indigènes comme sinistres, voire démoniaques, cette représentation positive est un choix louable.

De même, la décision de faire se côtoyer des personnages chrétiens de diverses confessions et le personnage traditionnel du guérisseur afro-américain constitue une déclaration forte sur la communauté et l'unité.

Mais cette approche homogène est également problématique. Le film affirme que l'exorcisme existe dans toutes les cultures et suggère que toutes les personnes qui s'y adonnent font en fait la même chose. En réalité, il s'agit d'une simplification excessive, avec des implications potentiellement dangereuses.

Et les dangers

Le terme "exorcisme" peut être utilisé de manière appropriée pour décrire des rituels issus de nombreuses traditions mondiales, s'il est défini comme une pratique visant à libérer une personne, un lieu ou un objet d'une influence spirituelle négative.

Cependant, cette catégorie très générale contient des idées extrêmement diverses. Les systèmes de croyance sous-jacents (qui couvrent presque toutes les formes de spiritualité, y compris le catholicisme romain, le pentecôtisme, l'islam, la wicca et l'hindouisme) et les moyens utilisés pour expulser l'esprit malveillant sont d'une ampleur considérable.

Ces distinctions sont importantes. Surtout lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'autonomie et la protection de la personne dans le cadre d'exorcismes réels.

Tout cadre juridique qui respecte les droits démocratiques et les droits de l'Homme soutient la liberté de croyance et la diversité culturelle. Mais il doit également protéger les personnes qui ne sont pas totalement capables de défendre leurs intérêts. Cela signifie qu'il faut décider quand autoriser des rituels d'exorcisme impliquant des enfants et des adultes souffrant de maladie mentale ou d'incapacité.

Pour prendre ces décisions, la nature du rite d'exorcisme et les croyances qui l'entourent sont essentielles.

Certaines cultures considèrent la possession comme un accident malchanceux qui peut arriver à n'importe qui. D'autres la considèrent comme le résultat d'un acte délibéré ou d'un défaut inhérent au caractère - ou même à l'âme - de la personne supposée possédée.

Certaines traditions religieuses considèrent les personnes affligées comme dangereuses, ce qui les conduit à être évitées ou même attaquées. Dans de telles circonstances, la coopération à un rituel d'exorcisme proposé peut être la seule option de réintégration d'une personne au sein de sa communauté.

Par ailleurs, certaines traditions croient qu'une entité maléfique est capable de s'emparer d'un corps humain et de supprimer la volonté de l'hôte. Dans ces circonstances, toute résistance à l'exorcisme peut être considérée comme venant de l'esprit plutôt que de la personne, et donc ignorée.

En revanche, si l'on pense que la victime de la possession conserve une certaine volonté résiduelle, toute réticence à participer à l'exorcisme peut être considérée comme la preuve d'un désir de choisir le mal.

Il est également important de comprendre que les modes d'exorcisme varient énormément, allant des prières discrètes aux agressions violentes. Des pratiques dangereuses ou abusives peuvent également être utilisées. Les personnes peuvent être encouragées - ou forcées - à ingérer des substances qui sont soit nocives, soit risquées en raison de la dose ou du mode d'administration.

Des décès liés à l'exorcisme ont été causés par un empoisonnement au sel, une noyade sèche dans l'eau et même une dose presque fatale de médicaments administrés par voie intraveineuse.

Compte tenu de tous ces éléments, il est potentiellement dangereux de faire passer le message que l'exorcisme est une pratique essentiellement positive et universelle, partagée par de nombreuses cultures.

Bien sûr, les cinéphiles sont capables de faire la différence entre la réalité et la fiction et personne ne suggérerait que les films de l'Exorciste devraient être traités comme des documentaires. Mais la culture populaire influence la perception des gens.

Les autorités publiques ne comprennent pas toujours parfaitement les croyances et les pratiques des groupes minoritaires, ce qui peut poser des problèmes. Ils peuvent percevoir à tort une situation comme risquée et intervenir alors que ce n'est pas nécessaire. Par ailleurs, une personne vulnérable peut se retrouver sans aide parce que la police ou les travailleurs sociaux considèrent à tort que des pratiques préjudiciables sont acceptables en raison du contexte culturel.

Ce type d'erreurs a contribué à des décès évitables liés à l'exorcisme, y compris ceux d'enfants. L'Exorciste - Dévotion traite l'exorcisme comme un phénomène simple et bénin qui transcende les clivages culturels et religieux, ce qui n'est ni exact, ni même souhaitable, même dans le contexte d'un film d'horreur.

Cet article a intialement été publié sur le site The Conversation. Vous pouvez l'y retrouver (en anglais) en suivant ce lien.