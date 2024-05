"L'exil des monarques, entre abdications et reconquêtes du pouvoir" : l'Histoire de France sous un angle original

Composé d'une vingtaine de pages et d'un court texte final (10 à 12 lignes) résumant l'essentiel des propos de l'auteur, chaque chapitre se lit avec un vif intérêt, tant sont bien décrits à la fois la personnalité de chaque exilé ou prétendant, son environnement familial, les convictions qui l'anime, les choix qu'il est amené à faire ou à refuser, les actions des partisans royalistes et des adversaires, et le contexte historique et social.

Le chapitre qui m'a semblé le plus émouvant ? celui de l'Aiglon raconté par Laetitia de Witt, qui démontre combien ce jeune héritier a compté dans la politique européenne, malgré son éloignement en Autriche et sa mort prématurée.

Les plus attachants ? J'en citerai deux : celui du comte de Chambord, relaté par Hélène Becquet, homme de forte conviction mais tellement intransigeant sur le principe d'une monarchie traditionnelle (notamment pour imposer le drapeau blanc et non tricolore) qu'il fait échouer une possible restauration. Quant au chapitre consacré à Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, par Juliette Glikman, il est fourni en détails savoureux sur la vie de cet "exalté" qui finira empereur...

L'un des plus complexes concerne Louis-Philippe (qui n'est plus roi des Français en 1848), le 1er comte de Paris et la recomposition de l'Orléanisme. L'auteur Grégoire Franconie a le mérite de tenter de relater clairement les nombreux rebondissements de cette période et ce n'est aisé !

Le plus instructif ? celui qui évoque une période plus proche de nous, dont on a entendu parler et qui concerne les trois Orléans, présentés par Bruno Goyet : le duc d'Orléans Philippe (1869-1926), le duc de Guise Jean, et Henri, second comte de Paris, notre contemporain (1908-1999). Les courants et partis politiques de la fin du XIX et du début du XX (légitimistes, carlistes, plébiscitaires, républicains, boulangistes, et autres dont l'Action française) sont très nombreux, et la situation des prétendants est encore compliquées par les querelles dynastiques avec les Bourbons d'Espagne.

L'appareil en fin de volume est fort utile : la généalogie, à laquelle on se reporte fréquemment, les notes et une courte bibliographie. Tout cela, plus l'introduction et la conclusion, montre que l'ouvrage a été conçu de manière soignée.