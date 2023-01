Des policiers se tiennent à côté d'écologistes bloquant les voies ferrées utilisées pour transporter le lignite vers la centrale électrique au charbon du fournisseur d'énergie allemand RWE à Neurath.

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Les dirigeants allemands ont déclaré que leur pays n'avait pas besoin de nucléaire ou de gaz naturel car il pouvait compter à 100 % sur les énergies renouvelables. Depuis lors, ils ont été contraints de déployer une pelleteuse massive pour détruire des forêts et des villages afin d'accéder à la forme la plus sale de charbon qui se trouve en dessous.

Les gens pensent que l'Europe dépend de la Russie pour son énergie parce qu'elle n'a pas la sienne, mais il y a 15 ans, l'Europe exportait plus de gaz naturel que la Russie aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie exporte 3 fois plus de gaz que l'Europe n'en produit. Pourquoi ? Parce que les activistes climatiques, en partie financés par la Russie, ont bloqué la fracturation.

En 2014, le secrétaire général de l'OTAN a révélé que la Russie finançait des activistes climatiques, en déclarant : "La Russie... s'est engagée activement auprès de soi-disant organisations non gouvernementales travaillant contre le gaz de schiste pour maintenir la dépendance au gaz russe importé". Personne n'a écouté.

Les activistes climatiques n'étaient pas les seuls à blâmer. "BP a acquis une participation de 19,75 % dans Rosneft en 2013.... Shell et Exxon Mobil ont créé des coentreprises avec Gazprom et Rosneft" Mais les grandes compagnies pétrolières et gazières occidentales n'ont agi de la sorte que parce que les activistes climatiques ont bloqué la fracturation en Europe.

Les militants pour le climat ont fait pression sur les gouvernements pour qu'ils bloquent l'exploitation du pétrole et du gaz "Alors même que Gazprom ralentissait ses livraisons vers l'Europe l'automne dernier, un régulateur britannique a refusé les plans de Shell pour développer un énorme champ de gaz en mer du Nord."

À Lire Aussi

Michael Shellenberger : « Les écologistes apocalyptiques risquent beaucoup plus de saper la civilisation occidentale que de sauver la planète »

L'automne dernier, j'ai été l'un des premiers journalistes à documenter la manière dont les activistes climatiques avaient effectivement réduit les investissements privés et publics dans la production de pétrole et de gaz, par le biais d'un effort de propagande appelé "ESG", contribuant ainsi directement à la crise énergétique mondiale.

"Les considérations ESG [environnementales, sociales et de gouvernance] expliquent en grande partie la baisse des dépenses d'investissement des compagnies pétrolières internationales ces dernières années", a noté le Financial Times, "et l'exode des investisseurs hors des marchés du pétrole et du gaz." Bloomberg a abondé dans le même sens, notant que "le marché fait désormais une fixation sur le changement climatique et la diminution de l'appétit d'investir dans les combustibles fossiles."

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : "L'Europe produit 3,6 millions de barils de pétrole par jour et en utilise 15 millions. L'Europe produit 230 milliards de mètres cubes de gaz par an et en utilise 560 milliards. La Russie produit 11 millions de barils de pétrole par jour et en utilise 3,4 millions. La Russie produit 700 milliards de mètres cubes de gaz par an et en utilise 400 milliards.

Les Verts se sont opposés à la fracturation pétrolière et gazière parce que, selon eux, le changement climatique menaçait la civilisation. Mais les catastrophes naturelles, les décès dus à des catastrophes et le coût des catastrophes naturelles sont tous en baisse L'année dernière, le nombre de décès dus à des catastrophes naturelles a été inférieur à celui de toutes les autres années enregistrées.

À Lire Aussi

Environnement : l’autre front sur lequel la justice nous mène dans le mur

Malgré la suppression de la production de gaz naturel, celui-ci a quand même été produit, mais pas autant qu'il aurait pu l'être. Le gaz, moins cher, a remplacé le charbon et réduit les émissions de carbone En conséquence, les émissions de carbone aux États-Unis et dans le monde ont diminué au cours de la dernière décennie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie aurait pu être dissuadée si Poutine avait craint que l'Europe cesse d'acheter son pétrole, son gaz et son charbon. Mais Poutine savait que l'Europe et les États-Unis ne pouvaient pas cesser d'acheter le carburant de la Russie sans subir de graves pénuries et déclencher des récessions.

Devrions-nous être surpris que les personnes qui ont prétendu à tort que la civilisation occidentale n'était pas "durable" en fassent autant ? Les "activistes climatiques" anti-fracking sont, en réalité, des malthusiens pro-pénurie qui détestent la vie moderne et la civilisation occidentale. La preuve ici.

À Lire Aussi

Blocages et vandalisme : l’activisme climatique encouragé par le laxisme judiciaire

Pourquoi les personnes qui prétendent se soucier autant du changement climatique s'opposent-elles violemment à l'énergie nucléaire, qui est le *seul* moyen de réduire à presque zéro les émissions de carbone provenant de l'énergie ? Parce que l'énergie nucléaire crée l'abondance, la richesse et la prospérité :

Comme je l'ai écrit : "Une énergie abondante et propre issue du nucléaire signifie que nous n'avons pas besoin de revenir à un monde à faible consommation d'énergie, agraire et alimenté par des énergies renouvelables. L'énergie nucléaire signifie que nous n'avons pas besoin de milliards pour les lignes de transmission, les rénovations coûteuses et les panneaux solaires fabriqués en Chine. L'énergie nucléaire ne fait qu'accroître la richesse de la société, augmenter les salaires et découpler la croissance économique des émissions de carbone. Il n'est pas étonnant que le NRDC essaie de l'éliminer".

Comme l'écrit le WSJ : "L'Europe avait... suffisamment de gaz naturel pour approvisionner l'UE pendant quelque 60 ans. Une grande partie de ce gaz se trouve en Europe de l'Est, notamment en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie, mais la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne disposent également de gisements de schiste."

"Il y a dix ans, Chevron, Exxon et Shell exploraient les gisements de gaz en Europe avec l'ambition de répéter le boom du schiste aux États-Unis. Puis les protestations contre la fracturation ont éclaté, et un par un, les gouvernements européens ont cédé à la domination énergétique russe. "

La Commission européenne confirme tout cela sur son site web : "Les hydrocarbures non conventionnels peuvent contribuer à la sécurité d'approvisionnement et à la compétitivité de l'UE. Leur extraction suscite toutefois des inquiétudes dans le public..."

L'Energy Information Administration du gouvernement américain a publié en 2013 des données montrant que l'Europe disposait d'un potentiel important de gaz de schiste.

"La Grande-Bretagne possède l'un des filons de schiste les plus riches et les plus épais : le schiste de Bowland à travers le Lancashire et le Yorkshire contient plusieurs décennies d'approvisionnement....Mais le gouvernement russe a investi 95 millions de dollars dans des ONG faisant campagne contre le gaz de schiste", écrit Matt Wridley dans The critic.

Le potentiel du schiste : Europe vs États-Unis

Un responsable de l'OTAN en 2014 : " La Russie a utilisé [...] une campagne de désinformation sur de nombreuses questions, notamment l'énergie..... La Russie pourrait tenter d'entraver d'éventuels projets d'exploration du gaz de schiste en Europe afin de maintenir la dépendance de l'Europe au gaz russe."

"L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton s'est plainte lors d'un discours devant un public privé en 2016 : 'Nous nous sommes même heurtés à des groupes environnementaux bidons, et je suis une grande écologiste, mais ceux-ci étaient financés par les Russes...'" expliquait The Hill https://t.co/zduHC2baKc.

Et dans le NYT : "Même si la demande de combustibles fossiles continue d'augmenter, les investissements des grandes entreprises occidentales dans la production de pétrole et de gaz sont restés à la traîne ces dernières années en raison de la pandémie... et de la PRESSION DES INVESTISSEURS [ACTIVISTES DU CLIMAT] pour qu'ils se désengagent des combustibles fossiles...".

Pour retrouver le Thread de Michael Shellenberger : cliquez ICI