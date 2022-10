L'eurasisme cher à la Russie à l'épreuve de la rupture

Vladimir Poutine avec les autres dirigeants de l'OTSC.

Cet article a été publié initialement sur le site Riddle et traduit avec leur aimable autorisation.

Les nouvelles de la semaine dernière, qui ont abondé en événements internationaux, ont montré une tendance claire : Les politiques de la Russie obligent de plus en plus les pays post-soviétiques à faire des choix qu'ils hésitent à faire. Auparavant, ils parvenaient à garder le silence sur l'évolution de la situation en Ukraine ou faisaient des déclarations éloquentes sur la nécessité de mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Pourtant, aujourd'hui, chaque pays est contraint de trouver une niche pour lui-même et de s'accrocher encore plus à Moscou ou de s'en éloigner. La liste des pays qui ont décidé de rester solidaires de Moscou est en effet très courte : il s'agit uniquement du Belarus. Cela n'a rien d'étonnant : depuis les manifestations de 2020, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko abandonne systématiquement sa souveraineté à Moscou en échange du maintien de son pouvoir personnel. Ce processus a semblé culminer en février 2022, lorsque le Belarus a autorisé les troupes russes à lancer une offensive contre Kiev depuis son territoire (alors qu'environ un an et demi plus tôt, Loukachenko avait promis que cela n'arriverait jamais). Cependant, il s'avère que ce n'était pas la fin. Minsk a maintenant accepté que des troupes russes stationnent en permanence sur son territoire, une décision qu'elle avait éludée par tous les moyens possibles. Cette démarche ressemble à une tentative de démontrer la solidarité de Minsk avec la Russie autrement qu'en s'impliquant directement dans les hostilités. Toutefois, il convient de noter que le pays n'est qu'à un pas de cette démarche. Autre fait significatif, le Belarus est le seul pays post-soviétique à avoir voté contre la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'incorporation des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson à la Russie, rejoignant ainsi la Corée du Nord, la Syrie et l'Érythrée. Les autres alliés et partenaires de la Russie, tels que l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan, se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote. Selon toute apparence, Minsk est incapable de changer de vecteur. Lors du sommet d'Astana (l'un des trois événements qui s'y sont tenus du 12 au 14 octobre), elle a réussi à rompre l'isolement et à rencontrer un autre dirigeant international, Erdogan. Toutefois, malgré l'importance de la Turquie dans le monde moderne, elle ne peut guère jouer le même rôle que la Russie pour le Belarus.

Il est beaucoup plus intéressant de discuter du deuxième groupe, c'est-à-dire des pays qui s'éloignent de la Russie, car chacun a ses propres raisons. Au demeurant, si les motivations ne sont pas toujours liées à l'Ukraine, la discussion de toute question dans le contexte actuel s'y ramène inévitablement.

Pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Moscou est simplement devenu un médiateur assez peu fiable dans le règlement. Bakou est convaincu que la Russie joue le jeu d'Erevan en poussant à la conclusion d'un traité de paix sans définir le statut du Karabakh, tandis qu'Erevan est convaincu que l'armée russe pourrait faire beaucoup plus pour sécuriser la frontière arménienne, sans parler de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective), qui s'est révélée totalement inutile au cours des deux dernières années.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, tente toujours de convaincre Erevan que l'Arménie ne fait qu'abuser des mécanismes juridiques existants et qu'en tant que président de l'OTSC, il devrait convoquer le conseil de l'organisation et autoriser la décision d'envoyer des observateurs à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Or, des observateurs ont déjà été trouvés ailleurs, et sans paperasserie, à savoir dans l'Union européenne. Pour montrer sur qui les Arméniens peuvent vraiment compter, le président français Emmanuel Macron est même allé jusqu'à porter des accusations directes contre la Russie. "La Russie est intervenue dans ce conflit (c'est-à-dire à l'automne 2020 - note de l'auteur), en jouant ouvertement le jeu de l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Turquie, et elle est revenue pour affaiblir l'Arménie, qui était proche de la Russie jusqu'à récemment. Comprenez-vous ce qui se passe ? C'est la tentative de la Russie de déstabiliser la situation. Ils veulent créer la discorde dans le Caucase afin de nous affaiblir et de nous diviser tous." Sans surprise, ces propos ont été durement critiqués à Moscou et à Bakou (plus loin dans le texte, Macron a déclaré que l'Azerbaïdjan avait "déclenché une guerre terrible" pour le Karabagh), mais pas à Erevan. Dans les circonstances actuelles, le pays est prudent et ne veut pas repousser ses alliés. De plus, en 2022, il y a déjà beaucoup de gens en Arménie qui sont prêts à se ranger à l'avis de Macron, avec un nombre décroissant de ceux qui parient sur la Russie.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré Poutine à trois reprises au cours du mois dernier : à Samarkand, à Saint-Pétersbourg et à Astana. Chaque rencontre s'est déroulée sans heurts, ou du moins sans contradictions visibles. On pense que le président russe a plus de respect pour ce dirigeant particulier que pour les autres dans les pays post-soviétiques : Aliyev est financièrement indépendant mais, en même temps, il évite les accusations directes contre Moscou. Pourtant, l'ambassade d'Azerbaïdjan à Kiev a été la seule à exprimer son soutien à l'Ukraine à la suite des attaques de missiles du début de la semaine dernière. Elle aurait également pu choisir une formulation plus neutre pour son message, mais elle ne l'a pas fait. "Nous sommes profondément préoccupés par les tirs massifs de roquettes sur les grandes villes et autres zones peuplées en Ukraine ces derniers jours, attristés par la mort de civils causée par ces frappes", peut-on lire dans le communiqué. "Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et au gouvernement de l'Ukraine." D'autres pays post-soviétiques, comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ont publié des déclarations sur les frappes de missiles, mais uniquement pour leurs propres citoyens, en les exhortant à quitter l'Ukraine dès que possible.

D'une manière générale, les autorités de l'Ouzbékistan, et surtout du Kazakhstan, sont tout à fait capables d'attaquer durement Moscou et l'ont fait récemment de plus en plus fréquemment. Rappelons que c'est le président Kassym-Jomart Tokayev qui a parlé de "formations quasi-étatiques" à propos des républiques nationales de Donetsk et de Louhansk, et a déclaré que "la Russie se trouve désormais dans une situation d'impasse", poussant les jeunes gens à fuir la mobilisation. La semaine dernière, une histoire extrêmement désagréable avec l'ambassadeur ukrainien à Astana s'est ajoutée à cette liste. En août dernier, le diplomate a communiqué avec un blogueur nationaliste local et a déclaré : "Plus nous tuons de Russes maintenant, moins nos enfants auront à en tuer". De nombreuses personnes au Kazakhstan n'ont pas apprécié ces mots, mais cela n'a pas suffi : Moscou a exigé que l'ambassadeur ukrainien soit immédiatement expulsé du Kazakhstan, ce qui, en fait, porte directement atteinte au principe de souveraineté. Bien conscient de cela, le ministère russe des Affaires étrangères a néanmoins convoqué l'ambassadeur kazakh pour présenter les revendications concernant "l'émissaire de Bandera", mais, au lieu d'obéir, le Kazakhstan a émis une réponse en miroir, convoquant l'ambassadeur russe "pour une discussion musclée".

Les tentatives de considérer Moscou comme un partenaire principal se poursuivent au Kirghizstan, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'autres candidats pour ce rôle. L'Occident est trop éloigné, peu susceptible de pouvoir aider rapidement en cas de menace réelle. La Chine, au contraire, est trop proche et son expansion est la principale crainte de tout Kirghiz, qui s'exprime périodiquement par des demandes de ne pas vendre de terres et de ne pas délivrer la citoyenneté kirghize aux Chinois (même si, en fait, la plupart des demandeurs sont en réalité des Kirghiz ainsi que des Ouïghours du Xinjiang). Toutefois, les actions de la Russie ont suscité des doutes même parmi les Kirghizes. Leur conflit frontalier avec le Tadjikistan s'est récemment aggravé et son dirigeant, Emomali Rahmon, est considéré par beaucoup comme un reflet de Poutine : le même type d'autocrate excentrique et imbu de ses propres idées.

Lorsque le président kirghize Sadyr Zhaparov a appris que Poutine avait décerné à Rahmon l'ordre de 3e classe "pour services rendus à la patrie" pour sa "grande contribution personnelle aux relations de partenariat et d'alliance stratégiques entre la Russie et le Tadjikistan, ainsi qu'à la stabilité et à la sécurité régionales", il a pris la courageuse décision de ne pas assister à la fête d'anniversaire du président russe organisée lors d'un sommet informel de la CEI à Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, Bichkek a également annulé les exercices prévus de l'OTSC - sinon, les Tadjiks auraient dû être invités. Entre-temps, l'image de Poutine et de Rahmon comme une alliance de dictateurs sanguinaires s'est encore ancrée dans l'opinion publique. Les tentatives visant à convaincre les gens que la Russie ne prend pas vraiment parti pour le Tadjikistan, mais qu'elle est simplement trop occupée par l'Ukraine et ne peut pas s'occuper d'autres conflits, ont peu de chances d'aboutir au résultat souhaité.

Ce concours de circonstances pourrait laisser espérer qu'au moins les relations entre la Russie et le Tadjikistan sont solides. Cependant, le sommet d'Astana a montré que ce n'était pas non plus le cas. Pendant le sommet, Rahmon, habituellement taciturne, a déchaîné un torrent de critiques contre Moscou. "À propos de ce modeste forum au Tadjikistan, excusez-moi. J'ai donné des instructions au ministère des Affaires étrangères. Je vous ai même parlé en disant que (les représentants russes devraient être présents - note de l'auteur) au moins au niveau des ministres. Mais non, ils étaient présents au niveau des vice-ministres. Est-ce cela que le Tadjikistan mérite en tant que partenaire stratégique ? Est-ce ainsi que nous agissons ?" Emomali Rahmon a commencé à parler d'un exemple concret, mais sans préciser ce qu'il voulait dire. Et puis il est passé à des accusations systémiques. "Notre population n'atteint peut-être pas 100 ou 200 millions d'habitants mais nous voulons être respectés. Avons-nous violé quelque chose ? Avons-nous salué quelqu'un de manière incorrecte ? Nous avons toujours respecté les intérêts de notre principal partenaire stratégique. Et nous voulons être respectés en retour. On est une sorte d'extraterrestres ou quoi ? Pas besoin d'investir beaucoup d'argent en nous, Monsieur Poutine, je vous demande de ne pas traiter l'Asie centrale comme si nous étions l'ancienne Union soviétique." Dans un long monologue, Rahmon a énuméré littéralement toutes les priorités politiques de la Russie dans la région, telles que le stationnement de bases militaires et l'enseignement continu de la langue russe, mais a conclu que même si ces règles étaient suivies, cela ne garantirait toujours pas une réponse appropriée de Moscou. En écoutant cela, le jeune dirigeant du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedow, n'a pas pu cacher un sourire, qui est également enregistré dans le "document de l'époque". D'ailleurs, tout ce qui a été dit est en totale contradiction avec le document signé lors de la même réunion. Le texte indique que les pays d'Asie centrale et la Russie ont développé "un niveau mature d'alliance ou de partenariat stratégique basé sur le respect, l'égalité des droits, la prise en compte des intérêts de chacun et l'assistance mutuelle."

Il est difficile de dire si le discours était destiné à un large public ou non - les journalistes du média kazakh qui l'a publié ont en fait enregistré la diffusion depuis un moniteur à l'aide de leur téléphone. De tels moniteurs sont couramment présents dans les centres de presse des grands événements internationaux et, en théorie, tout ce qui y est diffusé peut être considéré comme une information publique. Cependant, il est également possible qu'il y ait eu un oubli de la part des organisateurs, qui ont peut-être oublié d'éteindre la diffusion au bon moment.

Il est difficile d'identifier la goutte d'eau qui a poussé le président tadjik à prononcer un tel discours, mais il est absolument certain que Douchanbé, Tachkent et Bichkek sont extrêmement mécontents de l'appel lancé aux migrants pour qu'ils signent des contrats militaires en échange de la citoyenneté russe. Les tristes conséquences de cette idée ne sont pas encore visibles lorsque les premiers migrants mobilisés seront capturés en Ukraine, mettant absolument tout le monde dans une position délicate. Un terrible incident s'est déjà produit - l'exécution de onze mobilisés sur le terrain d'entraînement près de Belgorod, dans laquelle des citoyens du Tadjikistan sont soupçonnés. A présent, à Douchanbé, on vérifie ces informations et il est possible que l'on en arrive à des conclusions très désagréables.

Dans une certaine mesure, le rôle de Moscou dans la région est également miné par un autre facteur, à savoir l'Afghanistan. Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis l'arrivée au pouvoir du mouvement terroriste des Talibans, tout le monde a acquis la conviction que les Talibans ne représentent pas une menace particulière pour la région et qu'il n'est donc pas nécessaire de demander la protection de Moscou.

La situation en Eurasie en dehors de l'ancienne Union soviétique n'est pas très différente. De l'avis général, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui s'est tenu à Samarkand en septembre, au cours duquel Poutine a eu l'occasion de s'entretenir avec les principaux acteurs de la région, à savoir la Chine, l'Inde et l'Iran, n'a pas donné les résultats escomptés. En effet, les pays qui ne partagent pas et sont indifférents aux valeurs occidentales sont guidés par un critère tout aussi insaisissable, à savoir une puissance réelle qui ne peut être contestée. Et au vu de la situation sur les fronts ukrainiens et du début du harcèlement visant les correspondants militaires parfaitement loyaux de Poutine, la Russie a également un gros problème avec cela. "Là où les pays européens, occidentaux ou l'opinion publique humanitaire russe voient le crime, le malheur et les normes de l'humanisme bafouées, toutes sortes de puissances à l'esprit moins libéral voient tout simplement un pays faible", a déclaré la politologue Ekaterina Shulman dans son récent discours à la salle de conférences Live Word de Tver, en précisant qu'elle n'éprouve "aucun sentiment de joie ou même de schadenfreude" à ce sujet.

Cette confrontation n'est pas encore terminée. Il n'est pas exclu que, ayant en quelque sorte mis fin à la phase aiguë en Ukraine, Moscou commence à établir un nouvel ordre dans l'espace post-soviétique. Toutefois, le fait que Poutine puisse être ouvertement défié restera dans les mémoires, même de ceux qui avaient auparavant peur d'y penser. En attendant, l'accord avec la Turquie sur la construction d'un "hub gazier" sur son territoire n'est pas une victoire diplomatique, mais plutôt une démarche qui renforce la dépendance vis-à-vis d'Ankara, qui devient le principal lien entre la Russie et le reste du monde. Il ne fait aucun doute que, le moment venu, les "partenaires turcs" présenteront une facture salée pour ce service.

