L'éjaculation fréquente réduit-elle le risque de cancer de la prostate ?

Avec 59 885 nouveaux cas diagnostiqués en France en 2018, le cancer de la prostate représente 24 % des cancers chez l'homme.

En matière de santé masculine, le cancer de la prostate figure en bonne place. C'est le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes dans le monde, suivi de près par le cancer du poumon. Et c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Royaume-Uni.

La prostate étant un organe reproducteur dont la principale fonction est de contribuer à la production de sperme - le liquide qui transporte les spermatozoïdes dans l'éjaculation - les chercheurs s'interrogent depuis longtemps sur l'effet des facteurs sexuels sur le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Plus précisément, l'éjaculation protège-t-elle contre le risque de cancer de la prostate ?

Il est intéressant de noter que certaines données soutiennent cette idée. Une revue récente de toutes les études médicales pertinentes menées au cours des 33 dernières années a montré que sept des 11 études rapportaient un effet bénéfique de la fréquence de l'éjaculation sur le risque de cancer de la prostate.

Bien que les mécanismes ne soient pas complètement compris, ces études s'accordent avec l'idée que l'éjaculation peut réduire le risque de cancer de la prostate en diminuant la concentration de toxines et de structures cristallines qui peuvent s'accumuler dans la prostate et potentiellement causer des tumeurs.

De même, l'éjaculation peut modifier la réponse immunitaire dans la prostate en réduisant l'inflammation - un facteur de risque connu pour le développement du cancer - ou en augmentant la défense immunitaire contre les cellules tumorales.

Par ailleurs, en réduisant la tension psychologique, l'éjaculation pourrait diminuer l'activité du système nerveux, ce qui empêcherait certaines cellules de la prostate de se diviser trop rapidement et d'augmenter le risque de devenir cancéreuses.

Malgré ces mécanismes suggérés, dans les recherches impliquant que l'éjaculation est protectrice, il semble que les spécificités soient importantes.

L'âge joue un rôle. Parfois, la fréquence de l'éjaculation n'est protectrice qu'entre 20 et 29 ans, ou entre 30 et 39 ans, et parfois seulement à un âge avancé (50 ans et plus), alors qu'elle augmente en fait le risque à un âge plus jeune (20 ans).

Dans d'autres cas, l'éjaculation à l'adolescence (lorsque la prostate est encore en train de se développer et de mûrir) a le plus grand impact sur le risque de cancer de la prostate des décennies plus tard.

Mais quelle est la fréquence de l'éjaculation ? Dans certains cas, c'est très fréquent.

Une étude de l'université de Harvard a montré que les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois présentaient un risque de cancer de la prostate inférieur de 31 % à celui des hommes qui déclaraient avoir eu entre quatre et sept éjaculations par mois au cours de leur vie.

Des résultats similaires ont été obtenus en Australie, où le cancer de la prostate est 36 % moins susceptible d'être diagnostiqué avant l'âge de 70 ans chez les hommes ayant une moyenne de cinq à sept éjaculations par semaine que chez les hommes ayant éjaculé moins de deux à trois fois par semaine.

D'autres recherches sont beaucoup plus modestes, la fréquence d'éjaculation supérieure à quatre par mois étant suffisante pour avoir un effet protecteur dans certains groupes d'âge et chez certains patients.

Pas de conclusion définitive

Il est difficile de tirer des conclusions générales de ces recherches, d'autant plus que les études diffèrent tellement dans la manière dont elles ont été menées.

Des facteurs tels que les différentes populations d'hommes étudiées, le nombre d'hommes inclus dans les analyses et les différences dans la manière dont la fréquence d'éjaculation est mesurée (rapports sexuels, masturbation et éjaculation spontanée généralement la nuit) peuvent obscurcir le tableau.

En fait, la mesure de la fréquence de l'éjaculation repose sur l'autodéclaration et remonte souvent à plusieurs années, voire décennies. Il s'agit donc au mieux d'une estimation qui peut être faussée par les attitudes, tant personnelles que sociétales, à l'égard de l'activité sexuelle et de la masturbation, ce qui peut conduire à une surestimation ou à une sousestimation de la fréquence des éjaculations.

La détection des tumeurs de la prostate peut également être faussée par le fait que des hommes très actifs sexuellement retardent leur visite à l'hôpital ou ne s'y rendent pas, de peur que le traitement du cancer ne mette un terme à leur activité sexuelle. Ces hommes ayant une fréquence d'éjaculation élevée peuvent donc être atteints d'un cancer de la prostate qui n'est pas signalé dans ces études.

Il est également possible que l'éjaculation ne protège pas contre le cancer de la prostate et que les liens soient dus à d'autres facteurs. Par exemple, les hommes qui éjaculent plus souvent pourraient avoir un mode de vie plus sain, ce qui réduirait leur risque d'être diagnostiqués d'un cancer.

La réduction de la fréquence d'éjaculation est liée à l'augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC), à la réduction de l'activité physique et au divorce, autant de facteurs liés à un mauvais état de santé général qui, à son tour, peut contribuer au développement d'un cancer.

La testostérone peut être importante

La testostérone, la principale hormone sexuelle masculine, joue également un rôle essentiel.

Il est bien connu qu'elle augmente la libido, de sorte qu'un homme ayant de faibles niveaux de testostérone peut ne pas avoir le même désir d'activité sexuelle conduisant à l'éjaculation qu'un homme ayant des niveaux plus élevés.

Contrairement aux premières opinions selon lesquelles des niveaux élevés de testostérone chez les hommes augmentent le risque de cancer de la prostate, l'opinion actuelle suggère que non seulement la testostérone n'augmente pas ce risque, mais que ce sont en fait les faibles concentrations de testostérone qui augmentent le risque. Cela est particulièrement vrai pour les hommes souffrant déjà d'un cancer de la prostate, dont l'évolution est plus défavorable lorsque leur taux de testostérone est bas.

Il se peut donc que la testostérone réduise le risque de cancer de la prostate chez un homme et qu'elle soit également à l'origine de sa motivation pour l'activité sexuelle.

Malgré cela, la plupart des études ne mesurent pas les niveaux de testostérone et, au mieux, ne la reconnaissent que comme un facteur d'influence possible. Une étude qui a mesuré l'hormone sexuelle masculine a révélé que les hommes qui éjaculaient fréquemment avaient des niveaux de testostérone plus élevés. Ces hommes présentaient également un risque réduit de cancer de la prostate.

L'activité sexuelle et l'éjaculation ont des effets bénéfiques au-delà de la prostate, notamment sur le cœur, le cerveau, le système immunitaire, le sommeil et l'humeur. Ainsi, bien que le lien entre la fréquence de l'éjaculation et le cancer de la prostate ne soit pas entièrement élucidé et que des recherches supplémentaires soient nécessaires, une éjaculation fréquente (dans les limites du raisonnable) ne fera certainement pas de mal, fera probablement du bien et devrait donc faire partie du mode de vie sain d'un homme.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.