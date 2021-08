L’écologie est une cause estimable servie par des imposteurs…

Les candidats à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Eric Piolle avant une réunion le 12 juillet 2021 à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il n’y a aucune raison de mettre en doute les conclusions du GIEC : si rien n’est fait, la planète sera en danger. C’est évidemment l’affaire de tous. Mais des partis proclamés écologistes ont flairé l’aubaine.

Ils ont préempté le sujet avec des mots susceptibles de plaire aux jeunes inspirés par Greta Thunberg. Qui, quand on a 16 ans et la naïveté de cet âge, ne souhaite pas que l’air soit plus pur ?

Nous assistons ici à l’escroquerie du siècle. Les partis écologistes sont passés maîtres en la matière. Ils disent vouloir sauver le climat mais en réalité ce qu’ils veulent c’est détruire le système dans lequel nous vivons. Le capitalisme, voilà leur ennemi ! Ils ont troqué leur défroque rouge qui faisait peur pour en revêtir une autre joliment coloriée en vert. Pour s’en convaincre il suffit de voir l’itinéraire et la métamorphose de Cohn-Bendit.

Ecoutez-les clamer leur haine des usines, des avions, des voitures, du nucléaire. Leur amour ils le réservent à tout ce qui n’est pas l’Occident et en particulier à l’islam. Nous savons tous que les hydrocarbures sont les causes principales de la pollution : les avez-vous vus protester devant les ambassades du Qatar, dAbou Dabi, d’Iran, d’Arabie saoudite ?

Ils n’ont pas un mot non plus contre une autre puissance pétrolière le Venezuela de Maduro : normal il est révolutionnaire et anti impérialiste ! C’est ainsi qu’ils avancent dissimulés, brandissant des pancartes contre le CO2. Et ça marche auprès d’une partie de la jeunesse orpheline d’une cause à épouser. Les écologistes sont des escrocs, des menteurs et on pourrait les accuser de détournements de mineurs.

Bien avant eux, des charlatans avaient compris à quel point la protection de la nature était une affaire juteuse. Le plus connu d’entre eux : Adolf Hitler. Il mit la jeunesse allemande sur des vélos et fit célébrer le culte de la sombre forêt germanique. Rien d’étonnant à ce qu’un des fondateurs des Grünen allemands fut un ancien militant nazi. Plus près de nous – géographiquement parlant – nous avons eu un glorieux écologiste du nom de Pétain. Il exaltait les corps musclés des jeunes Français, la nature et l’agriculture. Sa phrase : « la terre, elle, ne ment pas », dit tout. Mais nos écologistes d’aujourd’hui n’aiment pas qu’on leur rappelle cette encombrante ascendance.