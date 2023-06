L’échec du « Davos Russe » 2023 confirme l’isolement (presque total) de Vladimir Poutine sur la scène internationale

Vladimir Poutine lors du 25ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en 2022

« C’est terrible parce que tout ce qu’il a dit prouve qu’il n’a rien compris à la situation . » cette réflexion , d’un homme d’affaires franco-russe à la sortie de la plénière, qui clôturait le Spief 2023 à St Pétersbourg , résume assez bien l’opinion de tous les occidentaux concernes qui ont écouté Vladimir Poutine à la télévision de Londres, de Paris , de Dubaï ou de Tel Aviv . Là où beaucoup de ceux qui avaient l’habitude de travailler avec la Russie se sont réfugiés depuis le début de la guerre.

Vladimir Poutine avait fait du Spief de St Pétersbourg , le Davos de la Russie. Ce Forum économique international se tient depuis 1997. A partir de 2005 le président russe a décidé d’y participer personnellement pour donner au monde occidental un état des lieux afin d’attirer les entreprises et les investisseurs occidentaux. D’ordinaire le nombre de participants dépasse les 10 000 , venant de plus de 120 pays du monde entier. Le forum s'adresse principalement aux dirigeants des plus grandes entreprises russes et étrangères, des banques mais aussi des chefs d'État et dirigeants politiques… L’ambition de ce forum était de permettent à tous, de surmonter les barrières, à la fois géographiques et politiques qui séparaient la Russie du reste du monde et notamment le monde capitaliste Occidental.

En 2018 il avait d’ailleurs invité Emmanuel Macron en ouverture du forum de saint Pétersbourg , en lui suggérant publiquement d’accepter que l’Euro devienne la monnaie courante des échanges entre la Russie et les autres pays européens . Faire avec la monnaie, une Europe, de l’Atlantique à L’Oural. Pour reprendre le projet du général de Gaulle. Peu de participants à l’époque pouvaient penser que la Russie avait en projet de faire la Guerre en Ukraine.

Côté Russe comme côté Européen , on semblait partager l’idée que les échanges économiques seraient le meilleur moyen de rapprocher les peuples et de renforcer la paix . Jusqu’à l’année dernière tout le monde participait à des programmes business de plus en plus ambitieux.

Tout le monde, sauf que seize mois après le début de l’opération militaire spéciale, le forum de St Pétersbourg s’est vidé et l’ensemble des projets et des ambitions de collaboration se sont effondrés.

Cette année, la liste des participants occidentaux était bien vide. Aucun patron du Cac 4O , aucun patron allemand ou américain.

Faut dire que les pays du G7 ont décidé il y a quelques semaines de renforcer les sanctions économiques , tout comme la commission européenne . Quant aux invités de l’organisation , ils ne sont pas venus , et ceux qui demandaient une accréditation n’ont rien reçu notamment s’ils appartenaient à un pays hostile.

Résultats : un forum où ne trônaient que des exposants principalement russes face à des visiteurs eux-mêmes russes.

Le Kremlin s’est visiblement retourné vers « ses amis » : les pays des Bric , la Chine , l'Inde , l’Afrique mais les représentations étaient très polies, peu nombreuses et par conséquent très discrètes. Ce qui, pour la Russie, est quand même un échec à un moment où Vladimir Poutine avait l’ambition de proposer aux Bric, notamment l’opportunité de construire un ordre différent de l’ordre occidental.

Tous « les amis de la Russie » ont évidemment besoin et envie de faire du business avec la Russie. Ils sont très preneurs de gaz et de pétrole , mais ils ne voient pas comment le payer puisqu’ils n’ont aucune monnaie d’échange hormis le soutien qu’ ils peuvent apporter au Kremlin dans ses opérations militaires mais là, ils risquent de se griller complètement avec le reste de la planète or ils ont besoin d’investissement et de technologie que la Russie ne leur apporte pas parce qu’elle ne les a pas. C’est toute l’ambiguïté de la relation particulière entre Moscou et Pékin puisque, depuis le début de la guerre en Ukraine , le président chinois ne s’est pas véritablement engagé.

Du coup , Vladimir Poutine a choisi de faire appel à l’ensemble de la communauté internationale mais sans sortir de ses contradictions . C’était même assez pathétique.

Acte 1, il déclare de la façon la plus solennelle que toutes les entreprises, tous les investisseurs sont les bienvenus en Russie . Et même ceux qui sont partis, peuvent revenir . Il est prêt à favoriser toutes les formes de partenariats.

Acte 2, il ne peut pas s’empêcher de rappeler que le peuple russe se souviendra de tous les investisseurs et des entreprises qui ont trahi et suivi le camp de ceux qui sanctionnent. En gros, il se réserve le droit de leur infliger un traitement à la mesure des préjudices causés à l’économie Russe.

Un tel discours est inaudible et même complètement irrecevable par les occidentaux . Pas un mot sur la guerre , pas un mot sur les dégâts provoqués et les victimes civiles. Pas un mot sur la nécessité de trouver un terrain de négociation. D’ailleurs toutes les tentatives de médiation pendant ce forum , ont échoué . Il n’existe aucun investisseur , aucun chef d’entreprise qui serait en mesure de revenir travailler en Russie avant l’arrêt des hostilités sur le terrain ,et sans la garantie absolue que les contrats et les accords, fussent-ils purement commerciaux , soient juridiquement respectés et même sanctuarisés.

Vladimir Poutine n’a pas compris que ses initiatives en Ukraine ont introduit dans le logiciel de fonctionnement des chefs d’entreprises et des investisseurs des conditions éthiques et morales à toutes relations commerciales ou financières.

C’est le point-clef où la mondialisation a commencé à évoluer. On peut et on doit faire des affaires dans le monde entier avec tout le monde, sauf avec les pays où les gouvernements qui ne respectent pas la vie humaine , ( ce qui implique la participation à la lutte environnementale ) , ni le droit des contrats et des accords commerciaux ou financiers.

Moscou n’a pas compris le changement que la Russie a provoqué ou accéléré. Une partie de l’élite russe réfugiée à Dubaï notamment en a pris conscience. Pékin aussi en a pris conscience parce qu’elle a besoin de ses clients occidentaux et s’en inquiète.

Vladimir Poutine n’a pas compris que la violence de son projet avait regroupé les mondialistes occidentaux sur un paradigme diffèrent de celui qu’ils pratiquaient avant . Et ce changement est consécutif à l’état de guerre.

La guerre économique, oui parce que la guerre militaire est insupportable.