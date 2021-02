L’autre épidémie : panorama des nombreuses séquelles médicales du Covid-19

Dr Franck Clarot et Dr Corinne Depagne : La HAS a publié le 16 février des

Grande fatigue, essoufflement, douleurs, palpitations, troubles de la concentration et de la mémoire, perte de l'odorat et du goût, sont souvent rapportés, y compris chez les patients ayant connu une évolution initiale bénigne de la maladie.

“Dès la fin de la première vague épidémique en mai 2020, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations, a été décrite chez plus de 20 % des patients après 5 semaines et plus, et chez plus de 10 % des patients après 3 mois” indique en effet la HAS dans son récent avis, en reprenant une enquête britannique de décembre 2020.

Qu’en est il ? Et quelles sont les atteintes décrites ou possibles ?

Tout d’abord, depuis 2007, on sait que les coronavirus (SARS) peuvent être à l’origine de manifestations chroniques : fatigabilité à la marche, troubles psychiques, altération des scores de qualité de vie, fatigue chronique. Le Sars-Cov-2 n’y échappe probablement pas, mais nos connaissances sont encore partielles.

On sait que le mécanisme d'infection du SRAS-CoV-2 exploite la forte affinité du virus avec l'enzyme de conversion de l'angiotensine-2 (ACE2) pour pénétrer dans les cellules, et comme ce récepteur s’exprime dans les poumons, le cœur, les reins, les testicules, les parois des veines, les intestins, le cerveau et certains muscles, on peut aisément comprendre que ce virus peut s’attaquer à de nombreuses cibles.

Selon une récente étude publiée dans The Lancet, 6 mois après l'infection aiguë, les survivants du COVID-19 sont principalement atteints de fatigue et de faiblesse musculaire (63%), de troubles du sommeil (26%), d'anxiété ou de dépression (23%), de troubles de l’odorat ou du goût (11 et 9%) ; ce polymorphisme montre l’étendue des lésions possibles, d’autant que d’autres atteintes sont aussi possibles :

l’atteinte neuropsychiatrique désormais nommée neuroCovid est fréquente, décrite dans 40 à 88% des atteintes sévères aiguës, et persistante dans 10 à 35% des cas de Covid longs. Parmi les signes les plus fréquents, on retrouve les manifestations neuro-sensorielles (perte de l’odorat et du goût, agueusie et anosmie) ; des troubles neuro-comportementaux (à définir encore précisément), comme après le SRAS, qui avait été à l’origine de 42,5% de troubles séquellaires comme un stress post-traumatique (54,5%), une dépression (39%), un trouble de la douleur (36,4%), un trouble panique (32,5%) et des troubles obsessionnels-compulsifs (15,6%). Ces lésions semblent pouvoir être favorisées par des maladies existantes, comme la sclérose en plaques, ou certaines maladies dégénératives.

L'infection COVID-19 pourrait aussi affecter le système nerveux dit “autonome”, c'est-à-dire celui qui régule toutes les activités non conscientes et automatiques, ce qui pourrait expliquerait les palpitations cardiaques, l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les baisses de tension lors des changements de position, ou encore des malaises après l’effort.

Enfin une récente méta analyse a rapporté des lésions ophtalmologiques dans 5,5% des cas, ce que confirme une étude française de l’équipe de la fondation Rothschild, sans que l’on puisse encore en comprendre l’éventuel retentissement.