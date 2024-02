L’art du rire : De la mécanique dans du vivant

Né en Belgique en 1959, Jos Houben est comédien, metteur en scène et enseigne à l’Ecole Jacques Lecoq. Membre original du Théâtre Complicité, il joue et collabore à la création du célèbre A Minute Too Late, en 1985, en Grande Bretagne. Il écrit et met en scène le duo absurdo-burlesque culte The Right Size (lauréat des prix Laurence Olivier Award : Meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en 2002) qui s’est produit dans le West End à Londres et sur Broadway à New York. Il co-produit et joue pour la télévision britannique dans de nombreux programmes et séries burlesques à succès. En France, en 2008, il est l’un des interprètes de Fragments d’après Samuel Beckett, mis en scène par Peter Brook. En janvier et février 2014, Jos Houben a joué dans la pièce de Jean-François Peyret Re Walden au théâtre de la Colline. En compagnie de Marcello Magni, Jos Houben crée Marcel au théâtre des Bouffes du Nord.