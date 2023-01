L’armée ukrainienne peut-elle se retrouver en manque d’hommes sur le front ?

Atlantico : Quelle est la situation actuelle au sein de l’armée ukrainienne ?

Viatcheslav Avioutskii : Aujourd’hui, l’armée ukrainienne compte 350 000 hommes. On compte environ 6 millions d’hommes entre 20 et 40 ans, donc ce sont ceux en âge de combattre (il faut préciser qu'on ne dispose pas de données statistiques sur combien d'entre eux se trouvent actuellement en Ukraine; il faut rappeler que beaucoup d'Ukrainiens se trouvaient à l'étranger en tant que migrants de travail). Le nombre de personnes dans l’armée correspond donc à 7% de cette tranche d’âge. Généralement c'est cette tranche d'âge qui est supposée à subir l'effort de la guerre. Il faut préciser quand même qu'on voit également beaucoup de ceux qui ont plus de 40 ans sur le front côté ukrainien. D'une manière générale, l'âge moyen des soldats ukrainiens est plus élevé que celui côté russe. Ceci complique davantage les projections statistiques

Il est difficile de dire un chiffre précis du nombre de décès de soldats ukrainiens, mais on compte 100 000 pertes irrécupérables, soit les hommes sont morts soit ils sont invalides en raison de blessures de guerre. Le chiffre exact ne sera révélé sûrement qu'après la guerre. Les dernières données officielles des morts côté ukrainien qui remontent au mois de novembre 2022 s'élèvent à 10 000.

A quel moment l’armée ukrainienne va se retrouver en manque d’hommes ?

Les Ukrainiens ont perdu beaucoup d’hommes en été 2022 lors de la bataille de Sievierodonetsk ou encore à Soledar plus récemment, ce qui signifie que pendant ces périodes de combats acharnés l'armée ukrainienne perdait plus du nombre moyen de pertes par jour à savoir 100 morts par jour, admis par le président Zelensky.

Pour évaluer la capacité mobilisatrice, il faut savoir que tous les hommes ne sont pas mobilisables car on a besoin de ceux qui doivent travailler dans les usines pour le complexe militaro-industriel, dans les transports, et dans d'autres secteurs stratégiques comme l'agriculture, les constructions mécaniques et le secteur énergétique. Cela veut dire que tous les Ukrainiens ne pourront pas être mobilisés sur le front. A ce rythme, si l'intensité de combats reste au même niveau, il y aura un vrai manque d’hommes dans 3 ou 4 ans, ce qui représente un horizon temporel trop lointain pour pouvoir construire un scénario précis. Il ne faut pas non plus oublier les pertes considérables que l'armée russe subit, ce qui peut impacter négativement la capacité mobilisatrice de la Russie d'ici quelques années.

Comment l’Occident va réagir ?

Le scénario d’envoyer des soldats européens en Ukraine à terme n’est pas improbable. Le soutien à l'Ukraine dans tous les domaines militaires va crescendo. Après les obus et les chars, l’Ukraine tente maintenant de négocier la livraison d’avions de chasse et de missiles de longue portée, ce qui paraissait hautement improbable il y a encore quelques mois. Naturellement, l'attitude officielle occidentale, et notamment celle de Washington et de l'OTAN, est actuellement d'éviter tout engagement militaire direct avec la Russie. En même temps, laisser l'Ukraine être envahie par la Russie (y compris en raison du manque de soldats d'ici quelques années) est inimaginable pour l'Occident qui ne peut pas accepter ce scénario pour des raisons stratégiques.

Il faut donc désormais réfléchir à des scénarios sur le long terme en Ukraine car évidemment la guerre va durer. Or, pour éviter l'engagement direct, la seule solution est d'augmenter les livraisons d'armes en Ukraine car 85% de pertes dans cette guerre devenue statique est causée par l'artillerie. Les pertes élevées ukrainiennes en 2022 s'explique notamment par le manque d'obus sur certains segments du front.

Notons une certaine prise de conscience par les élites occidentales dans cette perspective de longue durée. L’Occident a commencé à changer d’attitude en augmentant les livraisons d’armes lourdes et plus particulièrement de blindés. Si l’Occident ne fournit pas plus d’armes, ou avec un peu trop de retard, le nombre de pertes va augmenter. Les élites européennes et américaines comprennent très bien qu’il ne faut pas arriver à ce genre de situation, et donc qu’il est nécessaire de réduire les pertes humaines dans l'armée ukrainienne.

Mais attention, il est possible que du côté russe, il y ait un véritable manque d’hommes qui survienne.