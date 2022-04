"L'armée d'Edward" de Christophe Agnus : l'histoire bien faite d'un complot réalisé à la perfection

Les uns après les autres, ils disparaissent ; le plus spectaculaire, c'est le président des Etats Unis ! Imaginez le séisme ! Mais aussi une bloggeuse, un oligarque russe, un mafieux italien, des politiques, des président(e)s de sociétés, partout dans le monde… Et voici que sur les réseaux sociaux, on les montre captifs, livrés à eux-mêmes, plus lâches que courageux…

Un mystérieux groupe, L'armée d'Edward, revendiqueleur enlèvement et réclame… ce que diplomates et politiques qualifieront de "trois fois rien" : que ces personnalités, coupables d'infraction aux droits de l'homme, des sociétés, de l'environnement, soient jugées et condamnées. Car sur chacun d'eux, les dossiers sont lourds, menacés d'être révélés aux opinions publiques par ce gang mystérieux. S'engage une course poursuite entre services secrets, journalistes et l'Armée d'Edward pour la libération des uns - le POTUS en premier (Président Of The United States), l'expression de la vérité pour les autres, l'égalité de tous devant la loi et la protection de l'environnement.