L’Arabe, désormais deuxième langue la plus parlée en France

Rencontre contre le racisme dans une école corse le 27 juin 2015.

Une étude récemment publiée montre, pour la première fois dans l'histoire de la France, que la deuxième langue la plus parlée dans le pays est l'arabe dialectal, avec une population estimée entre trois et quatre millions de locuteurs. Le rapport démographique qui en résulte en faveur des personnes principalement d'origine nord-africaine est lourd de conséquences.

La France a la particularité d'avoir inscrit le français comme langue officielle dans sa constitution depuis 1992. Outre le français, il existe quelque 72 langues régionales et langues dites "non territoriales". Parmi elles, l'arabe dialectal qui, selon Le Figaro, devance les langues créoles parlées dans les territoires français d'outre-mer, le berbère, l'alsacien, l'occitan et le breton. Le français, les langues régionales et les langues non territoriales constituent ensemble ce que l'on appelle les "langues de France".

Aujourd'hui,l'arabedialectalestparléparplusdepersonnesquetouteslesautreslanguesrégionalesréunies.Cependant, ses contours linguistiques sont flous et difficiles à définir, car il est le résultat d'influences diverses, en fonction notamment de ses origines, principalement les différents pays d'Afrique du Nord, anciennes possessions françaises, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. En France, il existe également un arabe dialectal d'origine libanaise, égyptienne ou syrienne, mais il est minoritaire. Selon leur pays d'origine, les locuteurs de cet arabe dialectal ne se comprennent pas forcément entre eux, tant les variantes sont nombreuses. Il peut y avoir autant de différences entre un locuteur de la péninsule arabique et un locuteur marocain qu'entre le portugais et le roumain, deux langues romanes, explique le linguiste Jean Sellier.

Ces chiffres ont été publiés à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, un projet d'Emmanuel Macron, dans la ville de Villers-Cotterêts - un lieu symbolique, puisque c'est là qu'une ordonnance de François Ier au XVIe siècle a établi le statut officiel du français dans les actes administratifs du royaume de France.

Les données linguistiques corroborent d'autres indicateurs qui prouvent la part croissante des étrangers, et plus particulièrement de la population d'origine maghrébine, dans l'ensemble de la population française.

Lephénomèneinquiétantestquecetteproportionsevérifieégalementdansd'autresdomaines,notammentdanslaproportiondelapopulationd'originemaghrébineparmilesdélinquantsouenprison.

Dansl'affairerécentedumeurtredujeuneThomasàCrépol,danslaDrôme,lespremièresinformationssurleprofildestueurstémoignentdeleuroriginemaghrébine:"Ils sont français, mais pas un seul n’a un nom à consonance française",selonletémoignaged'unministrepubliédansLeFigaro,quiajoute:"Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays… Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes.".Certains des meurtriers, arrêtés près de Toulouse alors qu'ils étaient en fuite, se dirigeaient vers l'Afrique du Nord. Sur les neuf personnes arrêtées, sept sont majeures, ce qui autorise la presse à divulguer leurs prénoms. Cependant, aucun d'entre eux n'a été dévoilé à ce jour, sans doute par crainte d'attiser le mécontentement de la population française dite de souche à l'égard de l'immigration. C'est la ligne défendue par le Premier ministre Elisabeth Borne : "Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs est un manque de dignité et de respect pour les victimes", a-t-elle déclaré.

Lors du rassemblement en mémoire de Thomas, plusieurs observateurs ont noté l'absence totale de "diversité" parmi les participants : une "marche blanche", dans tous les sens du terme.

Alors que des émeutes ont éclaté à Dublin suite à l'agression de cinq personnes, dont trois enfants, par un migrant algérien, les signes convergents d'une exaspération croissante de l'opinion publique face à une immigration incontrôlée se traduisent par des violences graves dont les Européens sont les premières victimes.

