"L'Aquoiboniste" de Jean-Benoît Patricot : la vie sur un fil

"L'Aquoiboniste" de Jean-Benoît Patricot est à voir au Théâtre La Scène Libre à Paris.

L'Aquoiboniste

De Jean-Benoît Patricot

DUREE : 1H10

Mise en scène Jean-Benoît Patricot

Avec Bertrand Skol

Du 1er au 24 février 2024. Du jeudi au samedi à 21H

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Olivier Bécaille se réveille un matin …mort ! Enfin, pas tout à fait : il est déclaré mort mais entend tout mais ne peut plus bouger. Il ne peut pas parler à la femme qu’il aime et se désespère à son côté, ni aux services d’urgence…

Olivier reprend vie quelques heures plus tard mais pour tous, il est mort. Comment faire, revenant à la vie, pour se représenter à ceux qui vous ont perdus. Tout le dilemme du personnage va être de faire des choix pour opérer un retour réussit, mais en a-t-il vraiment tous les moyens.

POINTS FORTS

La force d’une écriture aussi tranchante que poétique. Très largement inspirée d’une nouvelle peu connue d’Emile Zola, Jean-Benoît Patricot s’est emparé d’un sujet épineux qu’il a construit comme une intrigue policière à suspens, où l’on suit à la fois l’horreur de la situation et les atermoiements d’un personnage à la dérive.

La remarquable interprétation de Bertrand Skol, qui développe une palette de comédien tout en retenue et en parfaite maîtrise.

Une création lumière très soignée.

QUELQUES RÉSERVES

On s’égare parfois dans les méandres de la pensée du personnage mais à situation extraordinaire…

ENCORE UN MOT...

Olivier Bécaille est amoureux, mais il est pétri de peurs et de contradictions dont il va falloir qu’il se débarrasse s’il veut atteindre la sérénité et retrouver toute la force de sa passion, en empruntant un chemin parfois aux confins de l’absurde, où Edgar Poe voisine avec Ionesco et ballotte le spectateur.

Plongez dans un univers étrange pour tenter avec le personnage de démêler les fils d’un piège tendus tels ceux d’une araignée par la vie ou la mort, c’est vous qui déciderez ...

UNE PHRASE

OLIVIER : « Mes moments préférés, ce sont ceux à la lisière de l’endormissement. Quand on sombre, le corps se dérobe, ne laissant que l’esprit reptilien en éveil. Si à cet instant précis un coup de klaxon, la stridulation d’une sirène me réveille en sursaut, perdu comme je le suis, sans repère aucun, alors, je peux croire qu’Anaïs est près de moi. Et je m’enflamme d’une joie pure, presque enfantine.

Anaïs est là !

Je bloque ma respiration. Je ne bouge plus un cil. Déjà, je pressens le mirage, c’est pourquoi je dois rester immobile, afin de pouvoir retenir encore quelques secondes le bonheur de l’avoir retrouvée. »

L'AUTEUR

Encore lycéen ce passionné de cinéma, Jean Benoît Patricot envoie un scénario écrit sur un cahier d’écolier à François Truffaut, qui lui répond : « Gardez-le, conservez-le, il le mérite ! ».

Son premier roman Le roi c’est moi parait chez Buchet-Chastel. Il reçoit l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais et les encouragements d’Artcena pour sa pièce PompierS. Son texte Darius est lauréat du prix Durance-Beaumarchais SACD. En 2021 création de Voyage à Zurich à Bonlieu scène nationale d’Annecy, le texte reçoit le Prix Émile Augier 2022, décerné par l’Académie française.

En 2023, création au CADO d’Orléans de sa pièce Agathe Royale avec Catherine Jacob dans une mise en scène de Christophe Lidon. Jean Benoît Patricot est également auteur de nombreuses fictions radiophoniques diffusées sur France-Inter. Avec Francesca Pollock, il a écrit un livre pour enfants À la rencontre de Ferdinand, dont il a fait aussi les illustrations.