L’appel du 20 juin de Sandrine Rousseau…

Après l'annonce de la dissolution des Soulèvements de la terre, la gauche dénonce «l'acharnement» du gouvernement.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le délirium tremens est, comme nul ne l’ignore, dû à l’abus d’alcool. On boit comme un trou et on voit des éléphants roses. C’est un phénomène classique, soigneusement documenté dans les facultés de médecine. Mais, à notre connaissance, la député écolo féministe ne boit pas.

Pourtant, Sandrine Rousseau a déclaré qu’après l’appel gaulliste du 18 juin 1940, « les résistants étaient considérés comme des terroristes ». Et elle continue en disant qu’en juin 2023, ce sont les activistes du Soulèvement de la Terre qui sont qualifiés de « terroristes ». Rien que ça !

Puisque Sandrine Rousseau nous renvoie aux années 1940, rappelons-lui deux ou trois petites choses. Sous Hitler, l’écologie faisait partie du programme nazi. On incitait les jeunes Allemands à arpenter torse nu la campagne. Les jeunes Allemandes étaient invitées à faire des randonnées à bicyclette. Et préserver la sombre forêt germanique était un devoir sacré.



Rien d’étonnant à ce qu’après la guerre, un des fondateurs des Verts allemands fut un ancien Nazi. Nous sommes heureux d’avoir pu rappeler quelques faits historiques à Sandrine Rousseau !