L’appel du 18 Juin avec une tristesse d’avance

Emmanuel Macron quitte un isoloir avant de voter pour l'élection du Parlement européen dans un bureau de vote du Touquet, le 9 juin 2024.

L’Europe est illisible, incompréhensible, principalement un frein à la liberté et une atteinte régulière au bon sens, un terrain désolé par le manque de vision et d’ambition. En même temps pour la faire changer, il faut voter. Voter pour ceux et celles qui proposeraient de la réformer substantiellement pour lui redonner ses couleurs et ambitions d’origine. Je sais, le problème est que l’on ne voit pas bien qui représente ce qui serait le seul camp de l’espoir. Et la dissolution, idée que Macron caressait depuis assez longtemps, risque de plonger la pays dans un chaos qui va alimenter notre déclin.

Entre Ursula dont le seul rôle consiste à échapper aux affaires qui finiront par mener à son inculpation (son nom revient depuis des années dans nombre d’affaires de favoritisme et corruption, raison pour laquelle Merkel s’en était débarrassée) et à livrer la bataille (perdue) de l’Ukraine, tout en passant à côté de tous les sujets clés. Entre une machine technocratique et autocentrée, dont l’obsession consiste à confondre marché unique et dictature de la norme. Entre son absence de vision sur les sujets clés comme l’IA, le quantique, les ressources rares, l’espace et tant d’autres, et l’incapacité à s’entendre sur le moindre sujet (le trafic aérien encore récemment). Il est vrai qu’en lisant l’Europe ainsi, qui pourrait avoir envie de se déplacer, sachant qu’aucun parti ne propose une autre Europe, une partie de ceux qui se présentent à vos suffrages étant même tentés de la dynamiter, tout en prenant le salaire défiscalisé qui va avec néanmoins !!

Voir le populisme monter comme la rage ou la lèpre, par des partis de la honte comme la LFI, qui pense que l’antisémitisme est un programme politique, et que Gaza est le sujet de préoccupation majeur d’une élection Européenne. Voir l’ascension du RN, qui n’a aucun programme et dont les députés sont présents sur les bancs uniquement le dernier jour du mois pour toucher leur salaire fait mal. Même si, à nouveau, je le comprends trop bien, comme tant d’Européens, qui souhaitent renverser la table sous tous ces partis inutiles, inactifs et sans vision. Mais la solution risque d’être bien pire que le mal.

Le Macronisme qui n’est qu’une illusion passée pour bobos Parisiens et seniors fatigués, lâche de toute part, mais cela ne suffira pas à remettre l’ego de notre président à sa juste place. Faire la moitié du score du RN aurait poussé de Gaulle à démissionner, mais c’était un autre temps où l’honneur primait sur le nombril, le respect sur l’arrogance. Je n’étais pas certain que Macron aurait ce courage, pariant sur la victoire du RN fin Juin et Juillet, afin de démontrer grâce à la cohabitation que le RN est un parti vide de programme, et ainsi les disqualifier en 2027. Je crois qu’il faut aimer jouer avec le feu. Mais les grands brûlés, ce seront les Français.

En attendant la Chine avance, redouble d’investissements dans l’IA et dans les villes moyennes que nous délaissons. Les USA se lancent à corps perdu dans un investissement destiné à maintenir leur direction du monde. Et l’Europe, se consume, petite machine un peu plus rabougrie chaque jour, sous le joug de ceux qui veulent lui prendre et jamais lui donner. Quelle tristesse. Le carrosse est depuis longtemps devenu citrouille, et l’ego de ses dirigeants ne rentre dans aucune chaussure. L’hiver souffle sur un continent qui a dominé le monde depuis le 15ème siècle. Tous les cycles ont une fin et nous resterons, nous, sur la nôtre, de faim.

Si les élections accouchent soit d’une majorité étroite ou pire, d’une cohabitation, la seule certitude est que la France va prendre en 3 ans (d’ici 2027), plus de 10 ans de retard. Les décisions fortes, les investissements nécessaires seront impossibles à décréter, car chaque parti participant à la cohabitation préférera ne pas prendre de décisions utiles, que de voir ses adversaires au sein du gouvernement de cohabitation, en profiter. Ce soir la France acte la fin de ce qui aurait encore pu être son dernier espoir de rebond (faible espoir il est vrai), et donc la fin de l’Europe. Nous entrons en guerre, pas celle des LFI, dont les membres inoccupés pourront aller se présenter à Gaza, ni celle de l’Ukraine, qui laisse toujours incrédules nombre de gens modestes et pauvres qui se demandent pourquoi cet argent et cette énergie ne leur sont pas consacrés, une guerre dont nous, les gens « normaux » allons sortir perdants.

Bon courage !