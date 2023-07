"L'annonce faite à Goering" de Jean-Pierre Cabanes : de faux tableaux pour Goering. Un roman historique rocambolesque et haletant

"L'annonce faite à Goering" de Jean-Pierre Cabanes est publié aux éditions Albin Michel.

"L'annonce faite à Goering"

De Jean-Pierre Cabanes

Albin Michel,

Parution le 1 juin 2023

393 pages

22,90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Voici un roman pour l’été qui vous laissera haletant sur la plage non pas parce que l’eau sera froide, mais parce que vous serez captivé par d’autres sirènes …

D’abord Claire Wildenstein, fille d’un galeriste parisien, juif et célèbre, puis Hildi, cacique nazie de haute volée. Toutes les deux aussi belles et séduisantes que différentes.

Les hommes ne sont pas en reste de séduction : Werner, héros nazi malgré lui et le conte Ciano, gendre de Mussolini dont l’auteur, déjà, dans un précédent roman (Rhapsodie italienne), avait dépeint le raffinement désabusé de séducteur italien.

Tout ce petit monde est d’emblée pris dans un terrible tourbillon où la mort est présente à chaque instant, et qui va tourbillonner tout au long de l’Occupation et des faits marquants de la guerre de 40.

Au début, deux étudiants en histoire de l’art se rencontrent dans l’Allemagne d’avant guerre : l’un est allemand, l’autre française ; Werner tombe éperdument amoureux de Claire qui lui présente un peu plus tard ses parents à Paris, le père galeriste juif,célèbre et réputé ; se trouve là un ami de la famille qui se révèle être un faussaire fantastique capable de reproduire une toile prestigieuse de Vermeer à l’identique. Werner lui-même vient de soutenir une thèse sur le faux en peinture…

La guerre arrive et sépare, semble-t-il définitivement, les amants.

Alors que Werner devient, malgré lui, un grand héros nazi, sa soeur Hilde, car c’est sa sœur, vit une passion amoureuse avec le conte Ciano.

De coups de théâtre en coups de théâtre, on balaie toute la dernière guerre, on sauve de la destruction des œuvres universelles considérées comme dégénérées par les nazis et on sauve des juifs à coup de faux Vermeer refilés à Goering. L’amour, le courage et les sentiments chevaleresques sont omniprésents, on en peut plus, on a peur, on tremble, on aime, on hait….Bien entendu, tout finira par s’arranger pour notre plus grand plaisir !

POINTS FORTS

Vous croyez que je vous ai tout raconté et que j’ai défloré le roman ? Rassurez- vous : vous n’en connaissez pas encore le dixième…

Que vous le vouliez ou non vous serez victime de ce conteur-né qu’est Jean-Pierre Cabanes qui vous emmènera où il le veut. En l'occurrence au saint des saints des nazis les plus redoutables, mais aussi dans le monde de la grande peinture et des faussaires prestigieux. Tout cela dans une tartine de bons sentiments comme il n’en existe plus, mais que vous ne pourrez vous empêcher de goûter comme s’il s’agissait d’une bonne crème pâtissière…

QUELQUES RÉSERVES

Aurait-on reproché à Alexandre Dumas l’invraisemblance de ses intrigues et la facilité avec laquelle les mousquetaires gagnent leurs combats ? Vous pouvez le faire pour Jean-Pierre Cabanes mais vous ne détruirez pas la magie de ses livres.

ENCORE UN MOT...

Jean-Pierre Cabanes sait vraiment raconter des histoires rocambolesques, aux personnages multiples dont les liens se tissent sur fond d'événements historiques de grande ampleur.

Ici c’est une histoire de faux tableaux que l’on va refiler à Goering en vainquant son immense méfiance. Cette aventure inouïe a pour cadre les événements marquants de la guerre de 40 sur fond de chasse aux juifs.

UNE PHRASE

" Werner monte dans son bureau, il y reste un moment. Les locaux sont vides et éteints. Il redescend, le tableau toujours sous le bras. La sentinelle le salue une nouvelle fois et note l’horaire de sortie. C’est là qu’il faut faire vite. Werner, grâce à sa voiture aux armes de l’ambassade, se moque du couvre-feu. Il fonce à son domicile. De ses mains agiles, Claire défait l’emballage et le reconstitue autour du faux de Van Meegeren. Werner reprend le nouveau paquet, identique au précédent, et le place sur le siège du passager. Retour au Jeu de Paume. Il sort de la voiture avec le tableau sous le bras. Le factionnaire lève la main.

- Vous le rapportez, Herr Kapitänleutnant ?

- J’en ai terminé.

- Je dois vérifier qu’il s’agit bien du même tableau. Pardonnez-moi, mais ce sont les instructions. "

L'AUTEUR

Jean-Pierre Cabanes, né en 1949, est avocat à Nîmes, ville dont il a été le bâtonnier.

Pénaliste réputé, amoureux de l’Italie, il est aussi un auteur à succès de romans historiques passionnants dont le remarqué Rhapsodie italienne (Albin-Michel, 2019) ainsi que Rendez-vous à Naples (Albin-Michel, 2022; Livre de Poche, 2023), l’un sur le fascisme italien et l’autre sur la naissance de l’Italie.