L'anesthésie peut provoquer des hallucinations sexuelles, entraînant un traumatisme psychologique durable

C. Michael White est professeur de pratique pharmaceutique à l'Université du Connecticut.

Certains patients peuvent avoir des hallucinations sexuelles vives et détaillées pendant l'anesthésie avec des médicaments sédatifs-hypnotiques comme le propofol, le midazolam, le diazépam et l'oxyde nitreux. Certains font des commentaires suggestifs ou sexuels ou passent à l'acte, comme saisir ou embrasser des professionnels de la santé ou se toucher de manière sexuelle. D'autres se réveillent en pensant à tort qu'ils ont été agressés sexuellement. Pourquoi cela arrive-t-il?

Les médecins savent depuis longtemps que les médicaments sédatifs-hypnotiques, qui ralentissent l'activité cérébrale pour induire le calme ou le sommeil, peuvent affecter la perception de la réalité d'un patient. Une revue de 1984 des médicaments midazolam, kétamine et thiopental a révélé que 18% des patients recevant une anesthésie pour une intervention dentaire ou médicale avaient du mal à distinguer la réalité du fantasme pendant et peu de temps après l'administration. De même, une étude de 1980 a révélé qu'environ 14% des patients signalent des rêves ou une excitation sexuelle sous anesthésie. Il n'est pas surprenant qu'ensemble, ces deux caractéristiques de l'anesthésie puissent parfois se manifester par des hallucinations sexuelles.

Il y a eu de rares cas où des professionnels de la santé ont utilisé l'état inconscient d'un patient pour commettre une agression sexuelle. Par exemple, en 1991, un professionnel de la santé a agressé sexuellement un étudiant universitaire sous anesthésie. Bien que l'affaire ait été initialement rejetée au motif que le patient aurait pu avoir une hallucination sexuelle induite par la drogue, des preuves génétiques que le professionnel de la santé a laissées plus tard ont conduit à sa condamnation. On ne peut pas présumer que tous les cas signalés d'agression sexuelle sous anesthésie sont dus à une hallucination sexuelle.

Nous sommes des chercheurs en pharmacologie qui ont récemment examiné la littérature médicale sur les agressions sexuelles ou les fantasmes sexuels pendant l'anesthésie depuis le premier cas documenté jusqu'en février 2023, trouvant 87 cas signalés à partir de 17 articles publiés. Une meilleure compréhension de ce qui déclenche des rêves déplaisants ou sexuels sous anesthésie pourrait aider les chercheurs à déterminer comment réduire le risque d'hallucinations pour assurer la sécurité des patients et des prestataires.

Rapports d'hallucinations sexuelles

Seize des cas individuels que nous avons trouvés dans notre revue impliquaient des patients signalant un comportement sexuellement amoureux ou une agression sexuelle perçue. Dans ces cas, des observateurs tels que des professionnels de la santé ou des membres de la famille étaient également présents pendant la procédure, réduisant ainsi le risque que le comportement sexuel se produise réellement par rapport aux hallucinations.

Nous avons également trouvé une correspondance frappante entre l'emplacement anatomique de la procédure et l'endroit où le patient a perçu un contact sexuel inapproprié. Les procédures impliquant la bouche étaient perçues comme du sexe oral, presser une balle pour rendre une veine plus accessible comme presser un pénis, les procédures thoraciques comme des caresses mammaires et les procédures à l'aine comme une pénétration vaginale.

Cela peut expliquer pourquoi une évaluation de 200 patients n'a trouvé aucun cas d'hallucination sexuelle chez ceux qui subissent des procédures de la vésicule biliaire ou de l'appendice impliquant l'abdomen, mais environ 12% de ceux qui subissent des procédures vaginales ont noté un comportement amoureux ou sexuellement désinhibé.

Traumatisme pour les patients et les prestataires

Ces effets de l'anesthésie peuvent avoir des impacts réels majeurs sur les patients et les prestataires qui durent longtemps après la chirurgie.

L'agitation émotionnelle qu'un patient subit est probablement la même, qu'il subisse une agression sexuelle sous anesthésie ou qu'il ait de vives hallucinations de l'événement. Et les praticiens peuvent eux aussi éprouver de la détresse : certains professionnels de la santé accusés d'agression sexuelle réelle ou présumée ont été traduits devant des organismes de réglementation ou des tribunaux et perdent leur permis d'exercice.

Il est possible que si les patients savaient qu'une hallucination d'agression sexuelle est un effet indésirable rare mais possible de l'anesthésie avant de la recevoir, et s'ils étaient conscients des mesures prises par les prestataires de soins pour réduire ce risque, ils seraient moins susceptibles de croire que leurs relations sexuelles les hallucinations étaient réelles. Mais cela ne diminuerait pas le traumatisme de l'hallucination. Dans un cas, une étudiante en anesthésiologie s'est portée volontaire dans une étude où elle a eu des hallucinations sexuelles après avoir pris des sédatifs-hypnotiques. Même si elle savait que ses souvenirs vifs de l'agression sexuelle n'étaient pas réels, la détresse qu'elle ressentait à leur sujet l'a amenée à se retirer de l'étude.

Dans notre revue de la littérature, nous avons trouvé 71 cas individuels dans lesquels le professionnel de la santé était seul avec le patient au moment de l'agression sexuelle ou du comportement sexuel présumé. Pour la sécurité et le bien-être des patients et des professionnels de la santé, la présence de témoins dans la salle ou d'appareils d'enregistrement pendant les procédures dentaires ou médicales pourrait aider à prévenir une opportunité d'agression sexuelle et rassurer les patients sur le fait que les hallucinations qu'ils peuvent ressentir ne sont pas réelles.

Cependant, le système de santé doit aller plus loin pour protéger les patients. Les patients aux prises avec le traumatisme d'une agression sexuelle hallucinée, même s'il existe des preuves que cela ne s'est pas produit dans la réalité, doivent être orientés vers des services de conseil et soutenus, tout comme quelqu'un qui a été physiquement blessé lors d'une intervention médicale ou dentaire.

De nombreuses inconnues demeurent

Ce qui rend certaines personnes plus susceptibles de se souvenir de leurs rêves sous anesthésie n'est pas clair. Une étude de 2009 portant sur 97 patients recevant du propofol a rapporté que ceux qui se souvenaient fréquemment de leurs rêves après l'anesthésie recevaient des doses plus élevées d'anesthésiques, avaient moins de 50 ans et mettaient plus de temps à se remettre de l'anesthésie. Une étude de 2013 portant sur 200 patients recevant du propofol a révélé que les hommes étaient plus susceptibles de se souvenir des rêves après l'anesthésie, mais que les femmes étaient plus susceptibles de se souvenir des rêves désagréables. Alors que les rêves et les hallucinations sont des expériences liées, les personnes qui ont des hallucinations pensent qu'elles pourraient vraisemblablement être réelles.

Bien que nous ayons examiné tous les cas publiés d'hallucinations sexuelles dans la littérature médicale, l'incidence réelle des hallucinations sexuelles induites par l'anesthésie reste inconnue. Compte tenu des décennies qui se sont écoulées depuis les premiers cas signalés, il reste du travail à faire. Des données provenant d'un très grand échantillon de patients seront nécessaires pour comprendre la prévalence des hallucinations sexuelles sous anesthésie. Cependant, les compagnies pharmaceutiques hésitent à dépenser de l'argent pour des recherches qui pourraient montrer que leurs médicaments provoquent des effets secondaires indésirables.

Enfin, bien que nous ayons limité notre examen aux rapports d'hallucinations sexuelles pendant l'anesthésie, des millions d'Américains utilisent d'autres médicaments sédatifs-hypnotiques sur ordonnance. Les benzodiazépines comme l'alprazolam (Xanax) et le témazépam (Restoril) sont utilisées pour traiter l'anxiété et induire le sommeil. Les médicaments Z comme le zolpidem (Ambien) et l'eszopiclone (Lunesta) ainsi que le suvorexant (Belsomra) et l'oxybate de sodium (Xyrem) sont également utilisés pour induire le sommeil. Les opioïdes comme la morphine et l'oxycodone et les gabapentinoïdes comme la gabapentine (Neurontin) et la prégabaline (Lyrica) sont utilisés pour traiter la douleur. Les relaxants musculaires comme le carisoprodol (Soma) et la cyclobenzaprine (Flexeril) sont utilisés pour les spasmes musculaires. Tous ces médicaments ont rapporté des cas de patients souffrant d'hallucinations en les prenant.

Dans un examen du système de déclaration des événements indésirables de la FDA, que les responsables de la santé publique et les chercheurs utilisent pour surveiller la sécurité des médicaments, 30 728 cas de «rêves anormaux» ont été signalés de 1974 à 2022. La plupart impliquaient des médicaments sédatifs-hypnotiques traitant l'insomnie, l'anxiété, la douleur et spasmes musculaires. Les rapports ne précisent pas la nature de ces rêves, ni comment ils ont affecté le bien-être perçu du patient.

Il est important que les patients sachent que des rêves anormaux sont une possibilité lorsqu'ils commencent un médicament sédatif-hypnotique et qu'ils informent leur professionnel de la santé s'ils ont des hallucinations. Ces symptômes pourraient indiquer que le médicament n'est pas le bon choix pour vous ou que la dose est peut-être trop élevée.

