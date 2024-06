"L'Amour Fou" : en hommage à Françoise Hardy

La passion de la narratrice (bien qu'écrit a la première personne par Francoise Hardy ,on n'ose assurer qu'il s'agit d'elle) pour l'homme qu'elle aime est décrite avec une précision d'entomologiste.

Chaque battement de coeur est restitué, de la naissance des sentiments jusqu' a la rupture, qui n'en est pas une, en passant par les absences, les silences et les malentendus.Les éléments contraires, qu'ils soient de nature humaine ou simplement professionnels, ne font que renforcer le caractère inéluctable de son attachement a un être dont elle essaye de faire partager l'attirance au lecteur.

Le style est celui même que Madame de Lafayette utilisait il y a des siècles pour narrer d'autres battements de coeur...L amour est éternel.

Une analyse aussi finement et élégamment développée éclaire de feux nouveaux et séduisants le couple Hardy-Dutronc et rend Françoise Hardy on ne peut plus attachante, parce que si méritante.