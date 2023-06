L’amant, de Harold Pinter : couple à deux… ou ménage à trois ?

L’amant, de Harold Pinter (traduction de Olivier Cadiot) est mis en scène par Ludovic Lagarde, avec Valérie Dashwood et Laurent Poitrenaux. Il est joué du 30 mai au 25 juin, du mardi au samedi à 19h et à 15h le dimanche, au théâtre de l’Atelier à Paris (1 place Charles Dulin, XVIIIème arrondissement).

Plus d’informations au 01 46 06 49 24 ou directement sur le site du théâtre : https://www.theatre-atelier.com

Notre recommandation : 5/5

Sarah et Richard forment un couple en apparence conventionnel et heureux. Ils vivent dans une banlieue résidentielle à la campagne.

L’amant stigmatise la vision caricaturale et “petite-bourgeoise“ du couple. Même s’ils s’aiment et se font confiance, ils ressentent la nécessité de ritualiser des jeux de rôle qui leur permettent de réaliser leurs fantasmes et de maintenir intense leur attirance mutuelle en satisfaisant leurs jeux érotiques.

Le texte exprime la lutte entre la normalité du couple et l’excentricité recherchée par Richard et Sarah, entre la réalité et la fiction avec ses multiples manipulations. Comme toujours, Pinter, l’air de rien, nous livre une profonde réflexion sur l’amour et la compréhension mutuelle.

On retrouve sur scène Valérie Dashwood et Laurent Poitrenaux, comme dans La Collection. Ils servent parfaitement l’exigence du théâtre de Pinter, en trouvant un juste équilibre entre froideur et empathie.