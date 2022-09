L’Allemagne sera-t-elle capable de la réinvention totale dont elle a besoin ?

Karl Lauterbach, Annalena Baerbock, le chancelier allemand Olaf Scholz, Christian Lindner, Nancy Faeser et Robert Habeck posent pour une photo lors d'une réunion à huis clos du gouvernement allemand, le 30 août 2022 à Meseberg.

Le Dr Benjamin Tallis est membre du Centre de sécurité internationale de la Hertie School à Berlin et membre associé du Council on Geostrategy. Il a travaillé sur des missions de sécurité pour l'UE en Ukraine et dans les Balkans occidentaux, a conseillé de nombreux gouvernements européens et possède une vaste expérience de la recherche et de l'analyse universitaires et politiques. Il est l'auteur d'un livre à paraître sur la sécurité européenne, l'identité et la crise dans le voisinage oriental. twitter @bctallis

Atlantico : Selon la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, l'Allemagne doit rompre avec la politique de "Wandel durch Handel" (changement par le commerce) qu'elle mène depuis des années et qui a échoué de manière spectaculaire en Russie ou en Chine. "L'interdépendance économique comporte aussi des risques. Et le commerce n'est pas automatiquement suivi d'un changement démocratique." Dans quelle mesure l'Allemagne a-t-elle compris qu'elle devait changer son modèle économique ? Le peut-elle ?

Benjamin Tallis : La grande question ici est de savoir quelle était la politique. On a prétendu qu'il s'agissait de "Wandel durch Handel", le changement par le commerce, mais il a toujours été question de commerce. Il n'y a pas eu de véritable effort de changement en Chine ou en Russie. Cela a été confirmé lorsque Angela Merkel a déclaré qu'elle n'avait jamais cru en cette politique. C'était un aveu remarquable que tout ce que nous avions était le commerce. L'autre partie de cette déclaration concerne le risque de l'interdépendance économique. Et c'est évidemment vrai. Constanze Stelzenmüller a déclaré que "l'Allemagne avait externalisé sa sécurité aux États-Unis, ses besoins énergétiques à la Russie et sa croissance tirée par les exportations à la Chine". C'est vrai. Et tout cela revient à la charge en même temps. C'est une transition multidimensionnelle qui est en cours. Nous voyons certains éléments de mouvements. Il y a eu un changement de rhétorique sur la défense, un changement dans le domaine de l'énergie et l'accélération de la transition du gaz russe, mais ce qui est plus difficile à imaginer, c'est comment passer du commerce avec la Chine. Cela soulève beaucoup de questions à l'heure actuelle.

Parce que l'Allemagne a compensé une faible demande publique grâce au commerce ?

Oui, et cela a été un modèle de croissance réussi pour l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas été le seul pays à le faire, mais peut-être le meilleur à le faire. Je pense que nous sommes en train de passer à une conception plus globale de l'économie, qui englobe la transformation de la sécurité, la transformation de l'énergie et l'adoption de la technologie et de la numérisation (nous sommes en retard dans ce domaine). Ce qui est sûr, c'est que nous avons une chance de vraiment faire face à l'avenir et de transformer notre économie et notre société en fonction des changements futurs, et pas seulement de ceux qui nous sont imposés.

Les Allemands sont-ils prêts à faire ce travail ?

Je pense qu'ils le sont. Et je crois que le public est en avance sur les décideurs politiques. Les Allemands sont très inquiets au sujet du gaz pour cet hiver, mais les stocks sont très élevés. Il y a un peu d'alarmisme, mais les Allemands comprennent qu'il y a une transition nécessaire à faire, pour l'Ukraine, pour l'avenir. Même si cela sera contesté, je pense qu'ils tiendront le choc. Il semble vraiment que la politique et le discours allemands sur l'Ukraine évoluent à ce que j'appelle la "vitesse de la honte" pour le moment, mais ce n'est pas viable pour une transformation sociétale. Les gens et les législateurs doivent y croire. Il doit y avoir un débat national avec différentes parties représentées. Ce qui pourrait compliquer les choses, c'est que ceux qui ont contrôlé la politique économique de l'Allemagne ne sont pas vraiment prêts à lâcher leur pouvoir.

L'Allemagne a été accusée d'être l'un des maillons faibles de l'Europe en raison de sa relation avec la Russie. Géopolitiquement parlant, cette crise va-t-elle provoquer un changement dans la stratégie de l'Allemagne en matière de relations extérieures ? Dans quelle mesure celle-ci peut-elle évoluer ?

Il produit déjà des changements. De l'extérieur, cela peut sembler frustrant, lent et insuffisant, et je le comprends. Mais il y a clairement eu des changements dans le bon sens. Le processus est en cours. Ils reconnaissent que le monde a changé. Certains veulent garder les choses telles qu'elles sont, notamment dans l'entourage du chancelier. D'autres poussent au changement. Le ministre des affaires étrangères, M. Baerbock, est l'une des figures de proue de cette tendance et il a une vision pour le faire. Le besoin de changement est vraiment reconnu et il est en cours, même si c'est très lent. Mais il faut un consensus ou au moins des discussions. Mais il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas être plus freeride. La liberté n'est pas gratuite. Et c'est une grande prise de conscience. Nous ne pouvons pas compter sur les ententes avec les autres. Nous devons commencer à créer de nouveaux modèles d'économie, de société, de numérique, d'environnement, de politique étrangère, etc.

Au final, de nombreux choix que l'Allemagne a faits sont le résultat d'un système politique très spécifique de coalitions parfois inhabituelles mais qui fonctionnent avec des intérêts divergents. L'Allemagne est-elle prête pour une réforme de son système politique ?

Je ne suis pas sûr que ce soit tant une fonction du système politique que le résultat de ce que les politiciens en ont fait. C'est une réflexion sur notre approche du consensus. Nous recherchons le consensus et ne nous battons pas et cela s'est avéré difficile dans cette crise. Nous devons comprendre que nous devons défendre la démocratie contre les conflits extérieurs mais qu'il y a aussi des conflits intérieurs. Il y a une reconnaissance croissante de la nécessité d'une critique plus forte. L'autre conséquence de cette situation est la tendance à se retrancher derrière "les règles". Le confort restrictif du légalisme plutôt que de réfléchir à la manière dont nous pouvons changer. La politique allemande a eu tendance à rester confortablement en territoire connu, sans remettre en cause les fondamentaux. Un bon exemple est l'échec du SPD à expulser Gerhard Schröder du parti. C'est très difficile à faire à cause des règles. À un moment donné, ce sont peut-être les règles qui doivent être mises à jour.

Les Allemands sont-ils prêts à changer les règles ?

Les gens à l'extérieur de l'Allemagne sont frustrés par la culture de prise de décision dans notre pays, par le rythme des changements en politique étrangère. Mais il y a encore plus de frustration à l'intérieur du pays. Ce sont eux qui peuvent apporter le changement. Les faiseurs de changement se trouvent entre eux grâce à la guerre en Ukraine. Je pense que beaucoup d'Allemands veulent du changement. Évidemment, beaucoup d'entre eux veulent garder les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être attrayant, mais ça ne va pas aider. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer les règles électorales, mais il est nécessaire de changer ce que nous en faisons, et comment nous changeons les règles.

Globalement, l'Allemagne sera-t-elle capable d'obtenir la réinvention dont elle a besoin ?

C'est la question à un million de dollars qui est sur toutes les lèvres à Berlin, mais aussi à Bruxelles, à Prague, à Londres et à Paris. Les chances de ce changement sont meilleures qu'elles ne l'ont été depuis une génération. Il est impossible de dire dans quelle mesure il se traduira par ce qui est vraiment nécessaire. C'est ce que les gens se disputent actuellement à travers le spectre politique. Les alliés de l'Allemagne ont un rôle à jouer, non pas pour nous faire honte, comme ils l'ont fait au début de la guerre, mais pour aider les décideurs à maintenir la pression en faveur du changement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent et doivent être faites. Nous pouvons aider l'Allemagne à changer et, en retour, l'Allemagne peut également avoir une influence sur ses décisions. Une Allemagne cohérente et capable sera un atout considérable pour la sécurité européenne, tout le monde le sait.

Sera-t-elle plus difficile à réaliser sans le soutien des alliés ?

Oui, ce sera le cas, et ce n'est pas insulter l'Allemagne que de le dire. Ce serait vrai pour tous les pays. Les partenaires aident à prévenir les types dangereux d'exceptionnalisme. Chaque pays est particulier, a son identité, et son bien. Mais lorsque cela devient un exceptionnalisme mal placé, "nous savons mieux que vous", ce n'est jamais une bonne chose. Il y a eu de tels exemples aux États-Unis, en Russie, en France aussi. Nous devons empêcher que cela ne se reproduise en Allemagne. De nombreux Allemands ont été inspirés par le courage dont ont fait preuve les Ukrainiens et cela a été un signal d'alarme pour beaucoup d'entre eux. La démocratie doit être défendue. Cela signifie parfois la violence physique, l'acquisition de l'armée pour le faire, etc. Ce réveil, aussi lent qu'il puisse paraître, est et sera significatif à long terme.