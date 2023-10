L’AFP (Agence France Palestine) ?

L'AFP proscrit le terme "terroriste" pour qualifier le Hamas.

C’est plus que plausible !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’Agence France Presse est une des grandes agences de presse mondiales. Elle dessert la France et toute la planète. Et sur la planète, il y a le monde arabe.

Dans une note interne à ses journalistes, la direction de l’AFP a interdit à ses collaborateurs d’utiliser le terme « terroristes » pour qualifier les hommes du Hamas. L’AFP est très, très pudique.

Mais il y a pire. Quand les autorités israéliennes ont organisé une conférence de presse pour montrer les vidéos des abominations commises par le Hamas, toute la presse internationale était là. Des dizaines de journalistes.

Ils ont vu les corps des bébés décapités et les femmes éventrées. Les journalistes de l’AFP qui étaient présents n’ont pas réagi dans un premier temps. La conférence de presse a eu lieu un lundi et ce n’est que le jeudi suivant que l’AFP a consenti à en faire une dépêche alors qu’elle se veut première dans l’information. Les bébés décapités et les femmes éventrées pouvaient effectivement attendre. Il est vrai qu’ils étaient israéliens !

En revanche, l’AFP est très vigilante sur les excès (il y en a) des colons israéliens en Cisjordanie. Mais il faut comprendre l’agence. Elle vit de ses abonnements. Ceux qu’elle a dans le monde arabe lui rapportent beaucoup plus d’argent que ceux qu’elle a en Israël.

