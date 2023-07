"L'AfD est le choix de ceux qui se sentent étrangers dans leur propre pays", selon Joachim Paul, ancien membre du comité exécutif fédéral du parti

Dans les derniers sondages, l'AfD est la deuxième force politique en Allemagne, avec 20% des voix et devant le SPD (sociaux-démocrates).

Álvaro Peñas est analyste politique. Après avoir commencé à écrire sur la politique internationale, en particulier sur l'Europe de l'Est, il a collaboré plus activement à des interviews et des articles. Il écrit régulièrement dans El Correo de España et travaille pour deux programmes de radio dans Decisión Radio. Il collabore également avec la chaîne de télévision 7nn.tv.

Joachim Paul est député de Rhénanie-Palatinat depuis 2016 et porte-parole pour l'éducation et la numérisation. Il a été membre du comité exécutif fédéral de l'AfD de 2019 à 2022. Il soutient les minorités allemandes en Europe centrale et orientale depuis de nombreuses années et écrit régulièrement pour le magazine Freilich (Autriche) et l'hebdomadaire Junge Freiheit (Berlin).

Pourquoi un conservateur allemand devrait-il voter pour l'AfD ?

L'AfD est le seul parti qui lutte politiquement contre l'immigration de masse en Allemagne et est le premier choix de tous ceux qui se sentent étrangers dans leur propre pays. Nos villes changent radicalement dans le sens du chaos, du multiculturalisme et de la violence contre les Allemands de souche. Tous les autres partis ne veulent pas modifier la politique d'ouverture des frontières de Mme Merkel. Chaque mois, il arrive en Allemagne plus de migrants qu'il n'y a d'habitants dans une grande ville, ce qui provoque de graves tensions.

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle de plus en plus de conservateurs votent pour l'AfD. Les partis dits "chrétiens-démocrates" n'ont aucun problème avec les idées du parti de gauche radicale des Verts, qui abrite des éléments très extrémistes. Ils ne parviennent pas à s'opposer à l'idéologie progressiste en matière de genre. En fait, la CDU (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) et la CSU (Union chrétienne-sociale de Bavière) sont très à l'aise pour former des gouvernements dans les États fédéraux avec les Verts et n'auraient aucun problème à le faire au niveau fédéral.

Dans les derniers sondages, l'AfD est la deuxième force politique en Allemagne, avec 20% des voix et devant le SPD (sociaux-démocrates). Pourquoi cette croissance ?

Fondamentalement, la croissance de l'AfD est due à plusieurs facteurs qui se sont développés en même temps. D'une part, l'immigration de masse s'aggrave de mois en mois et les gens en ont de plus en plus marre de ces politiques. Beaucoup viennent vers nous parce qu'ils voient maintenant que l'ouverture des frontières en 2015 était une énorme erreur, et ils veulent que cela change immédiatement. D'autre part, les Verts au gouvernement veulent transformer la vie économique allemande, et veulent forcer les gens ordinaires à changer leur système de chauffage, ce qui signifie des coûts énormes pour les contribuables. La convergence de ces deux facteurs a favorisé le soutien à l'AfD.

Lors des élections en Basse-Saxe, l'AfD a dépassé la barre des 10 %. Ce résultat montre-t-il que l'AfD n'est pas seulement un parti important en Allemagne de l'Est ?

Oui, il y a un changement dans cette direction. Les politiques radicales et dogmatiques des Verts poussent de nombreux Allemands de l'Ouest à soutenir l'AfD parce qu'ils craignent que leur niveau de vie ne se dégrade. Beaucoup pensent que cette transformation, cette transformation socialiste, de la vie économique allemande nuira à l'industrie et conduira à la désindustrialisation.

Savez-vous d'où viennent ces nouveaux électeurs, pour quels partis ils votaient auparavant ?

Les nouveaux électeurs de l'AfD viennent de presque tous les partis, en particulier du SPD, de la CDU et du FVP (Parti populaire progressiste), et beaucoup d'entre eux sont également de nouveaux électeurs.

Quelle est votre position sur l'invasion russe de l'Ukraine ? Certains médias ont qualifié l'AfD de "parti du Kremlin".

En réalité, nous ne sommes pas un parti du Kremlin, nous sommes un parti pour lequel les Allemands passent avant tout. Pour l'AfD, la question est de savoir si cette guerre nuit ou non aux intérêts allemands. Nous pensons que c'est le cas, et c'est pourquoi nous voulons une solution pacifique le plus rapidement possible. En outre, nos forces armées sont tout simplement dans un état déplorable. Bien sûr, nous condamnons la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, mais nous voulons avant tout la paix, car c'est dans l'intérêt de l'Allemagne.

En Allemagne, il y a une sorte de cordon sanitaire des autres partis contre l'AfD. Cependant, ce qui s'est passé en Suède, en Italie et en Finlande montre un changement de tendance clair en Europe. Pensez-vous qu'il est possible que le cordon sanitaire prenne fin en Allemagne ?

Oui, je le pense. Le fait est que l'actuel dirigeant de la CDU, Friedrich Merz, a interdit à la CDU de collaborer de quelque manière que ce soit avec l'AfD, mais je pense qu'il ne restera pas en poste trop longtemps et que l'un de ses successeurs pourrait envisager une collaboration avec l'AfD dans les années à venir. La CDU n'a pas encore dit son dernier mot.

En ce qui concerne ce qui se passe en Europe, je pense que tous les partis conservateurs nationaux doivent coopérer davantage afin d'être présents dans leurs gouvernements nationaux et d'établir une politique efficace contre l'immigration de masse. Il ne suffit pas de fermer et de protéger les frontières ; il est nécessaire d'établir une politique de ré-immigration à l'échelle européenne. La situation ne changera pas simplement en fermant les frontières. Tous ceux qui ne s'adaptent pas à notre culture et à notre mode de vie doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. C'est une tâche urgente.

Ces dernières années, l'AfD est le parti qui a le plus souffert de la violence de l'extrême gauche. La situation s'est-elle améliorée ?

Malheureusement non. La situation n'a pas changé du tout et nous continuons à souffrir d'une grande violence, non seulement contre les dirigeants, mais aussi contre les membres ordinaires du parti. Cette violence est bien dirigée par l'extrême gauche et bien financée par l'argent du gouvernement fédéral et du gouvernement allemand, ainsi que par des ONG et des organisations de gauche, qui financent directement les organisations violentes.

Qu'en est-il de la justice ? Comment le système judiciaire allemand traite-t-il les militants violents ?

Notre système judiciaire est très lent et tolérant à l'égard des extrémistes de gauche. Si l'on considère la gravité de leurs crimes, les peines sont presque ridicules. Par exemple, les peines pour tentative de meurtre ou pour avoir handicapé un membre de l'AfD ne dépassent pas cinq ans de prison. Cela crée un sentiment d'impunité et ne permet pas de mettre fin à la violence.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI