"L'accélération de l'histoire" de Thomas Gomart

L’auteur décrit le basculement fondamental du monde au travers de trois nœuds géostratégiques : Taïwan, le détroit d’Ormuz et le Bosphore.

La Chine a de facto annexé la Mer de Chine du Sud du Japon et de la Corée, en passant par l’Ouest des Philippines jusqu’au sud du Vietnam aux confins de la Malaisie. Cette annexion a été réalisée par la prise de contrôle d’îles, d'îlots et même de simples rochers sur lesquels les pays mentionnés ont des droits historiques. Ainsi les Philippines ont gagné devant un tribunal arbitral international dont la Chine a refusé de reconnaître l’arrêt. L’objectif de la Chine est incontestablement militaire dans la mesure où la Mer de Chine Méridionale accueille les principales bases chinoises de sous-marins. La prise de contrôle de Taïwan et de ses 50 % de la production mondiale de semi-conducteurs est l’objectif ultime. Les pays voisins, en particulier le Japon, la Corée et les Philippines, comptent sur les Etats-Unis qui continuent de faire patrouiller leur VIIème flotte dans la zone. L’alliance de la Chine avec la Russie depuis la guerre en Ukraine et désormais avec la Corée du Nord nucléarisée est angoissante pour les pays riverains. Derrière tout cela, il y a la bataille pour le leadership technologique entre les Etats-Unis et la Chine. L’auteur questionne la crédibilité de la position indépendante de la France qui n’a pas nécessairement les moyens de sa politique.

Le détroit d’Ormuz entre les émirats et l’Iran est redevenu un élément essentiel de la sécurité énergétique de l’Europe avec la fin de son approvisionnement en pétrole et en gaz russe après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les atrocités du 7 octobre 2023 commises par le Hamas et l’entrée de l’armée israélienne à Gaza. Le Moyen-Orient que les accords d’Abraham, une des rares réussites de Trump, donnaient l’impression d’avoir stabilisé, est redevenu plus que jamais une poudrière.

Le Bosphore est devenu un axe crucial de l’alimentation du monde en blé du monde. La Russie et l’Ukraine sont passés du début des années 2000 aux années 2010 de 10 à 30 % des exportations mondiales de blé.

L’auteur conclut à la nécessaire prise de conscience des Européens du changement fondamental du monde et des conséquences à en tirer en matière de politique de défense, mais pas seulement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est loin d’être assuré.