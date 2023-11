"L'Abbé Pierre - une vie de combats" de Frédéric Tellier

« Ce que je cherchais, c’était un abbé Pierre, réaliste, concret, réel. Pas une icône. Pas une légende. Et là, la rencontre avec Laurent Desmard qui a été le secrétaire particulier de l’abbé pendant 15 ans et le président de la Fondation Abbé Pierre a été décisive… Il m’ a ouvert une malle incroyable de souvenirs, d’émotions et de complicités…Il m’a donné à voir et à comprendre l’abbé Pierre intime, son mode de fonctionnement et ses origines » (Frédéric Tellier, réalisateur).