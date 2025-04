Front de l'emploi

Jusqu’où pourrait remonter le taux de chômage français ?

Sur les trois premiers mois de l'année, le chômage est en hausse, d'après le Ministère du Travail. Une augmentation de 12,8 % sur un an, qui s'explique par l'inscription automatique des bénéficiaires du RSA et des jeunes chômeurs à France Travail depuis le 1er janvier. Selon le Ministère du Travail, les chiffres du chômage ne sont pas bons pour le premier trimestre 2025. Ils ont ainsi bondi de 8,7 % sur un trimestre et de 12,8 % sur un an. Pour en parler, Bertrand Martinot.