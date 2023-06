Jusqu’où ira l’AfD ?

Robert Sesselmann, candidat du parti d'extrême droite AfD.

Peter Hefele est directeur politique au Martens Centre for European Studies. Ses principaux domaines d'expertise sont la politique économique, la coopération internationale au développement et la politique énergétique/climatique. Il est également spécialiste des développements politiques, économiques et sociaux en Asie et en Chine.

Atlantico : C'est la première fois que l'AfD remporte une élection au Landrat de Sonneberg. Pensez-vous qu'il s'agit d'un moment clé ?

Peter Hefele : Il ne s'agit pas d'un tournant significatif puisque les sondages ont toujours donné des résultats clairs au fil des mois et des années. Nous avons également assisté à d'autres élections au niveau local. L'AfD est actuellement en pleine ascension. Si l'on examine les sondages au niveau national et au niveau des Länder, l'AfD est au moins le troisième parti le plus puissant, alors qu'en Allemagne de l'Est, il était le deuxième, voire le premier. C'est pourquoi, à l'approche des élections de l'année prochaine, par exemple en Thuringe, ils suscitent plus d'intérêt qu'au niveau des comtés. Il en va de même au niveau de l'État fédéral, ce qui rend la tâche encore plus ardue.

Comment expliquez-vous ce succès dans les sondages ?

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Tout d'abord, la situation économique actuelle est un aspect clé, y compris des préoccupations telles que l'inflation et les prix de l'énergie. Deuxièmement, la question de la migration, qui persiste depuis plusieurs années, n'est toujours pas résolue. En outre, il existe un sentiment dominant de méfiance à l'égard de l'élite politique et médiatique. Ces facteurs sont, à mon avis, les plus importants.

En outre, en Allemagne de l'Est, il existe une situation spécifique dans laquelle de nombreux individus se sentent encore comme des citoyens de seconde zone. Cette circonstance unique ajoute au contexte général.

Jusqu'où l'AfD peut-elle aller ?

Il n'en reste pas moins qu'il s'agit toujours d'un parti principalement motivé par les protestations. Ce n'est que si les autres partis parviennent à relever et à atténuer au moins partiellement ces défis que le parti fondé sur les protestations perdra probablement du terrain. Néanmoins, il a réussi à établir une base solide, représentant environ 10 à 12 % du soutien stable. Le reste du soutien fluctue plus fréquemment.

En fin de compte, le résultat dépend de la recherche de solutions aux problèmes susmentionnés : la hausse des prix et la question de l'immigration. Cependant, un autre aspect crucial est celui des stratégies employées par les autres partis. Les tentatives de marginalisation et d'éviction du parti protestataire n'ont pas été couronnées de succès. Au lieu de cela, il faut chercher des réponses politiques, en évitant de considérer que l'on ne tient pas compte des préoccupations de la population. Cette attitude erronée renforce l'idée que les élites ne sont pas sensibles au sentiment du public, un problème répandu dans de nombreux autres pays européens, y compris la France dans une certaine mesure.

Pour remédier à ce problème généralisé, les partis politiques doivent véritablement écouter les citoyens et reconnaître leurs préoccupations et leurs craintes. La différence entre les partis protestataires et les autres réside dans leur capacité à apporter des réponses réalistes. Les problèmes sont évidents et je suis d'avis que l'approche passée consistant à diaboliser et à exclure le parti protestataire de l'échiquier démocratique sans apporter de réponses substantielles a été malavisée. Ce n'est qu'en proposant des solutions globales qu'il est possible de regagner le soutien d'une partie significative des électeurs qui résident actuellement en dehors du spectre démocratique ou qui s'abstiennent de voter. Toutefois, les progrès à cet égard ont été limités jusqu'à présent..

Les autres partis sont-ils prêts à faire le travail nécessaire ?

Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à aborder lorsqu'il s'agit de la question de la communication. Tout d'abord, il est essentiel de prendre les gens au sérieux et de reconnaître leurs préoccupations et leurs demandes. Il est essentiel de trouver des réponses et des solutions. Tant que les citoyens auront l'impression que les hommes politiques parlent d'eux plutôt que de s'engager dans un dialogue constructif avec eux, il sera difficile de regagner leur confiance. La méfiance à l'égard des partis politiques et du système politique dans son ensemble est très répandue. Cela représente un défi et une responsabilité importants pour les partis établis, quelle que soit leur orientation politique.

La nécessité de trouver des solutions concrètes constitue un autre aspect de la question. En matière de migration, par exemple, les progrès ont été limités depuis 2015. Bien qu'un nouveau cadre européen soit désormais en place, son efficacité dans la pratique reste à voir. Il s'agit d'une question délicate, et certains pays d'Europe de l'Est ont déjà exprimé leur refus d'accepter une partie des réfugiés. Par conséquent, la voie de la politique migratoire européenne est encore incertaine et il est difficile de trouver des solutions concrètes à court terme.

Lorsqu'il s'agit de tendances à long terme telles que les prix de l'énergie et l'inflation, il est presque impossible de les inverser dans un court laps de temps, qu'il s'agisse de semaines ou de mois. Ces évolutions économiques sont influencées par des facteurs complexes au niveau mondial qui échappent au contrôle des pays ou des régions. Toutefois, sur des questions telles que l'énergie, des tentatives ont été faites pour trouver des compromis plus équilibrés sur le plan social, comme dans le cas des pompes à chaleur pour remplacer les anciens systèmes de chauffage. Néanmoins, l'ensemble du processus législatif a également alimenté le discours selon lequel les hommes politiques sont détachés des réalités du terrain et se contentent d'élaborer des plans et des lois sans tenir compte de la situation réelle et de la situation économique de nombreux ménages. Cela contribue à la perception d'un clivage "nous contre eux".

Diriez-vous qu'il existe une tendance à l'euroscepticisme, voire à l'europhobie, en Allemagne ?

En ce qui concerne le soutien à l'Europe, il est important de noter qu'il existe un soutien significatif tant en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Toutefois, le simple fait de s'interroger sur le soutien à l'Europe n'apporte pas beaucoup d'éclaircissements, car l'aspect crucial est de savoir quel type d'Europe nous souhaitons. Il existe différentes idées et perspectives à ce sujet.

En ce qui concerne l'AfD, l'une de mes principales préoccupations est sa position pro-russe, qui englobe également des sentiments anti-américains ou anti-occidentaux. Cet aspect particulier revêt une plus grande importance et me préoccupe davantage. En outre, ce sentiment est plus fort en Allemagne de l'Est, où l'on peut encore observer l'influence de l'ancienne propagande socialiste. Il est surprenant de constater sa vitalité persistante et sa capacité à trouver un écho auprès de certains groupes d'électeurs. Il est essentiel de rester vigilant et de suivre de près cette évolution.

La gestion d'un comté par un membre de l'AfD servira de test pour évaluer leur capacité à gouverner efficacement. Cependant, il est important de noter qu'au niveau du comté, l'accent est mis principalement sur des questions pratiques, telles que l'infrastructure des rues et les questions sociales, plutôt que sur la réorientation complète de la politique. Observons comment ils s'acquittent de ces responsabilités. En outre, nous devons nous attendre à d'autres élections et, si les tendances actuelles persistent, l'AfD obtiendra davantage de postes au niveau des villes et des comtés. Le cas de Sonneberg n'est pas leur première ni leur dernière opportunité à cet égard.

La montée de l'AfD ne menacera donc pas l'intégration européenne et le rôle de l'Allemagne dans celle-ci ?

La majorité des Allemands sont généralement favorables à l'Europe, mais il s'agit d'une question qui nécessite un débat approfondi. Il s'agit d'un débat équitable en Allemagne et de conversations plus larges dans toute l'Europe. Nous devons nous interroger sur le type d'Europe que nous envisageons et que nous souhaitons. Il est important de reconnaître que ces discussions ne se limitent pas à l'Allemagne, car différentes régions d'Europe centrale et orientale ont également des perspectives diverses et parfois contrastées sur l'avenir de l'Europe. Cette diversité d'idées n'est pas spécifique à l'AfD ou aux mouvements populistes ; il s'agit d'un discours plus large sur la façon de façonner l'avenir de l'Europe. De nombreuses questions importantes se posent à l'avenir, en particulier si l'on considère les élections européennes de l'année prochaine.

Que pourrait signifier la montée en puissance de l'Afd pour l'Allemagne et l'Europe, tant au niveau national qu'européen ?

Si les chiffres restent les mêmes, nous pouvons nous attendre à un groupe eurosceptique plus fort au Parlement européen pour les prochaines élections européennes de 2024. C'est une réalité que nous devons reconnaître. Cependant, au niveau national, je ne prévois pas de changements significatifs tant que le "pare-feu" actuel de non-coalition avec l'AfD reste en place. Même si l'AfD recueille plus de voix, son influence politique sera limitée. Le véritable défi se posera l'année prochaine, par exemple dans l'État fédéral de Thuringe, avec la formation d'un gouvernement, en particulier si l'AfD devient le parti le plus important. Il serait alors difficile pour les autres partis de former une coalition stable et multipartite, compte tenu du large spectre idéologique allant de la gauche à la droite. L'exclusion du plus grand parti du processus politique ou du gouvernement soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement de la démocratie elle-même. Il ne s'agit pas d'un problème exclusif à l'AfD, mais plutôt d'un défi qui affecte le système démocratique dans son ensemble.

En ce qui concerne l'approche de ces questions, il est essentiel d'observer comment les partis respectifs réagissent et assument leurs responsabilités. Blâmer uniquement l'AfD ne résout pas le problème ; il est nécessaire que tous les partis trouvent des réponses convaincantes qui répondent aux préoccupations des électeurs. Une fois encore, l'accent doit être mis sur l'engagement d'un dialogue constructif et sur la prise en compte des préoccupations des citoyens. Dans plusieurs cas, il y a eu des projets et des mesures où ce lien authentique avec la population faisait défaut - comme l'imposition susmentionnée de réglementations relatives aux systèmes de chauffage où les préoccupations des propriétaires n'ont pas été prises en compte de manière adéquate.