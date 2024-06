"Jusqu’à ce que mort s’en suive" de Olivier Rolin : quand Charybde tue Scylla en duel. L’histoire de deux révolutionnaires du XIXème siècle

Olivier Rolin, activiste repenti est resté sensible au romantisme révolutionnaire. Il s’est saisi d’une plume inspirée de cette histoire qui a défrayé la chronique judiciaire tant en France qu’en Angleterre dont l’île libérale a hébergé nombre d’exilés politiques européens, le plus souvent bourgeois ou aristocrates progressistes, au cours du XIXème siècle. Elle met aux prises deux figures méconnues, chefs de mémorables barricades du côté de la Bastille trahissant deux visions opposées du monde. Frédéric Cournet, à droite si l’on peut dire, l’ancien marin, géant flamboyant et rebelle, et Emmanuel Barthélémy, à gauche toute, ouvrier austère, détenu intraitable et « gamin tragique », qui se retrouveront, trois ans plus tard à Londres, pour régler dans le sang leur mystérieux différent et leur honneur bafoué.

Maître de la digression et du récit, l’auteur réussit à concilier, dans une investigation quasi policière qui va sonder Hugo à Guernesey, l’Histoire, les scènes de vie et de crime, l’imagination des consciences, l’humeur des protagonistes et les sources des deux côtés du Channel. Il ménage le suspens jusqu’au moment fatidique : qui tombera lors de ce duel fratricide ? Pourquoi et comment mourra le survivant impliqué dans un nouveau meurtre ? Que reste-t-il aujourd’hui comme traces et comme témoins de ce drame entre frères ennemis ?