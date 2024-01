"Jeunes coeurs éprouvés" de Richard Yates

Michael, aviateur pendant la guerre, et Lucy, riche héritière, se rencontrent à Harvard. Très amoureux, ils se marient et auront une fille. Refusant de profiter de la fortune de sa femme, il travaille dans l’édition et tente de publier ses poèmes. Ils rencontrent des amis artistes qui les fascinent par leurs succès apparents. Ils ne se sentent pas à la hauteur. Michael boit beaucoup, admire de moins en moins Lucy, elle-même lassée de son ton péremptoire sur tout. Après leur divorce, ils tentent vainement de trouver leur bonheur chacun de leur côté.

Elle se lance successivement dans le théâtre, l’écriture de nouvelles, puis la peinture, alors qu’elle enchaîne des liaisons passagères : rien ne semble lui plaire. Quant à lui, il ne trouve plus l’inspiration pour écrire des vers, de même qu’il passe de bras en bras sans y croire, étonné de « perdre » à chaque fois ces jeunes femmes, déçues par son comportement excessif ou dépressif. Il sauvera cependant sa fille de ses propres dérives, se remariera à plus de quarante ans et aura un fils, ce qui ne le rendra toujours pas heureux !