Jérôme Guedj va-t-il être contraint de porter l’étoile jaune ?

Un projet de loi déposé par la Nupes à l’Assemblée nationale sur Israël est au coeur d'une polémique.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Comme son nom l’indique Jérôme Guedj est juif. Ce n’est ni une qualité, ni un défaut. Il est également député Nupes : nous nous abstiendrons de dire que c’est une qualité.

Il a été élu dans l'Essonne où il a battu Amélie de Montchalin. Compte tenu de ce qu’on sait des origines des habitants de cette banlieue lyonnaise, cette élection peut surprendre. Mais l’étiquette Nupes a servi à dissimuler la judéité de Jérôme Guedj. Et de toute manière, on sait que tous les antisémites ont leur bon Juif.

S’il ne la revendique pas, Jérôme Guedj ne cache pas son appartenance à la race maudite. Ainsi, il s’est insurgé quand Mathilde Panot a qualifié Elisabeth Borne de « rescapée ». Depuis, elle lui en veut beaucoup.

Il s’est senti obligé de récidiver quand il a pris connaissance d’un projet de loi déposé par son groupe à l’Assemblée nationale. 24 pages pour dénoncer l’« apartheid israélien ». 24 pages qui ont représenté des journées et des journées de travail et d’innombrables coups de fil donnés aux représentants de l’OLP à Paris pour savoir ce qu’il fallait ou ne fallait pas écrire.

Des sujets d’importance sont débattus au Palais Bourbon. Pouvoir d’achat, la politique vaccinale et bien d’autres. Mais à la Nupes, on a bien d’autres priorités car la cause palestinienne est sacrée et en plus elle plaît à nombre d’électeurs mélenchonistes. Par exemple, ceux qui ont voté pour Jérôme Guedj à Vénissieux.

En proie à d’indicibles tourments, le député de Vénissieux a lu les 24 pages. Il y a vu – car il sait lire – « une obsessionnelle détestation d’Israël ». « Ce sera sans moi », a-t-il déclaré.

La position du pauvre Jérôme Guedj est pour le moins inconfortable. Mais on ne le plaindra pas. Ne sait-il pas qu’il est membre d’un parti qui défilait avec les antisémites du CCIF ? L’accueil chaleureux réservé par Mélenchon et les siens à Jeremy Corbyn, l’antisémite anglais, lui aurait-il échappé ? On sait que c’est souvent dur d’être juif. Dans le cas de Jérôme Guedj, il s’agit d’une double peine choisie.

