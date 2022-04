Jérémy Cohen mort percuté par un tramway à Bobigny : mais il s’est passé quelque chose avant …

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il était aisément identifiable par sa kippa. Et l’information qui n’a pas fait la une des médias nous dit qu’il est mort percuté par un tramway. Mais quelques minutes avant …

Quelques minutes avant, Jérémy Cohen avait été agressé par une bande de racailles de Bobigny. Une agression antisémite caractérisée. Mais de cela pas un mot.

Pour échapper à ses agresseurs (qui n’étaient pas d’extrême-droite), il a pris la fuite. Et c’est alors qu’a eu lieu la rencontre fatale avec le tramway.

Sa famille en deuil n’a pas voulu laisser ce crime - car d’une certaine façon c’en est un - impuni. Elle s’est mobilisée pour identifier et retrouver les agresseurs : vidéo, flyers dans les boîtes aux lettres, appels à témoin… Mais était-ce à elle de faire l’enquête ?

Il y a en France une justice et une police. S’ils faisaient leur travail, les juges et les policiers auraient dû enquêter pour retrouver les voyous dont l’attaque est responsable de la mort de Jérémy Cohen. Ils ne l’ont pas fait. Pourquoi ?



Parce que ça s’est passé à Bobigny dans la banlieue parisienne. Et qu’on ne veut pas d’histoires avec la banlieue. Et surtout parce qu’on ne veut pas la stigmatiser en disant que c’est là-bas que se trouve le terreau de l’antisémitisme contemporain.

Les Juifs ainsi abandonnés devraient-ils quitter Bobigny comme ils ont quitté Saint-Denis, La Courneuve ou Stains ? C’est la famille de Jérémy Cohen, qui, répétons-le, mène l’enquête. En conséquence de quoi on pourrait imaginer qu’elle pourrait être tentée de faire justice elle-même. Est-ce que c’est ça qu’on veut ?