Amazon demain

Jeff Bezos, nouvelle femme, business plan dépassé ?

Après avoir redéfini le commerce mondial et amassé une fortune colossale, Jeff Bezos semble aujourd’hui mû par des passions plus intimes. Des projets spatiaux de Blue Origin à d’ambitieux investissements en intelligence artificielle, en passant par son rôle de mécène au Washington Post et son engagement pour le climat via la Bezos Earth Fund, il poursuit une vision de progrès humain à long terme. Plus qu’un simple capitaliste, c’est un stratège convaincu que l’argent et le pouvoir sont les carburants nécessaires pour réaliser ses rêves les plus fous.