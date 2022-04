Jean-Luc Mélenchon, le troll du troisième tour

Jean-Luc Mélenchon fait un geste en votant lors du second tour de l'élection présidentielle française dans un bureau de vote à Marseille, le 24 avril 2022

Véritable campagne de terrain, innovations de communication digitale renouvelées, événements buzz, phrases et concepts politiques chocs… force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a mis en œuvre une stratégie des moyens décuplée durant la campagne présidentielle. Une mobilisation du candidat et de ses communautés qui lui a permis d’obtenir un statut incontesté de 3ème homme du scrutin

Malgré une conférence de presse aux allures d’adieux le soir du 1er tour, le challenger déçu ne s’est pas avoué vaincu, s’invitant activement dans le débat de l’entre-deux-tours et contraignant les finalistes dans une position de séduction envers ses électeurs.

Depuis la réélection d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a d’ailleurs confirmé son statut d’homme fort de ce qu’il qualifie lui-même de « 3ème tour », celui des législatives. En termes d’intérêt sur les réseaux, il parvient à égaler Marine Le Pen, grâce notamment à des contenus aussi viraux que polarisants.

Jean-Luc Mélenchon ne s’est pas seulement invité dans les discussions qui font le plus réagir en ligne, il impose clairement son tempo et ses thématiques, celles de la revanche et de l’espoir. En effet, contrairement à 2017 après son élimination au premier tour de l’élection, le leader de la France Insoumise a réussi à créer un élan et une envie durable d’un contre-pouvoir chez les militants et les sympathisants. L’analyse des conversations au sein de ces communautés traduit une dynamique claire en faveur d’un projet de victoire, quelle qu’en soit la forme.

C’est dans cet esprit que les appels au vote pour que Jean-Luc Mélenchon soit « élu Premier ministre » mobilisent. Même si peu croient en cette cohabitation, cette approche engage des communautés de sympathisants toujours plus importantes, bien que floues dans leurs intentions, comme en témoigne un post souvent dupliqué : « Oui on peut encore gagner et changer la France ».

Cette ambition a même été concrétisée à travers un organigramme fictif de « Gouvernement Mélenchon 2022 » en cas d’union de la gauche, réalisé par le média Regard.fr. Cette infographie a été largement relayée sur les réseaux sociaux, avec de très nombreux commentaires railleurs et critiques, mais toujours autant engagés. Occuper le terrain et tenir l’actualité sur l’ensemble des médias on et off, telle est la marque du candidat Insoumis « national-local » en vue des prochaines élections.

BACKBONE consulting

Cabinet de conseil aux dirigeants, expert de l’écoute et de l’analyse de l’opinion

https://backbone.consulting