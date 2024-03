"Je suis la maman du bourreau" de David Lelait-Helo

LA MAMAN : « Mon fils est prêtre… Était ! On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère.

L’ENQUETEUR : Madame de Mirmont , votre fils Pierre-Marie avait-il des raisons de se donner la mort ? (…)

LA MAMAN (lisant le journal) : Un homme lui aussi, victime, décide de briser l’omerta en témoignant à visage découvert. (…) Il s’agit de témoignages grotesques ! (…) Impossible !

L’ENQUETEUR : Madame, Votre fils abuse les petits garçons qui lui sont confiés depuis plus de trente ans, avec méthode et application. Sans scrupules et en toute impunité. C’est un prédateur ! (…) »

[…]

LA MAMAN : « C’est exactement ce que je crois. Tu fais honte à ta famille ! Honte à ton nom ! Honte à ta foi ! Honte à ton serment ! Et nous nous retrouvons sales de tes immondices et prisonnier de tes crimes ! Mais comment as-tu osé ? »