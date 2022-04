"J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau" de Patricia Bouchenot-Déchin : Rosa Bonheur, sa vie son œuvre

« J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », dit Rosa Bonheur à son frère Isidore, le 3 janvier 1899 peu de temps avant sa mort.

Rosa Bonheur (1822-1899), adulée à son époque mais vite tombée dans l'oubli au XXe, suscite un regain d'intérêt en cette année de son bicentenaire car elle est dans « l'air du temps ». C'est une ardente féministe et une pionnière sur les terrains de l'écologie et de l'attention portée aux animaux qui, dans ses œuvres, accèdent au statut de véritables personnages.

Formée dès l'enfance par son père peintre, Raymond Bonheur, elle connut une carrière fulgurante et exceptionnelle pour une femme artiste au XIXe. Très vite reconnue, elle vend ses premières toiles dès ses 14 ans. A partir de 1841 -elle a 19 ans- elle expose tous les ans au Salon de Paris. En 1848, elle reçoit une médaille d'or pour son tableau Boeufs et Taureaux, race du Cantal. Cette œuvre qui selon le jury représente “la vie laborieuse des champs avec autant de poésie que de vérité”, annonce l’immense succès en 1849 de son Labourage nivernais immédiatement acheté par l’Etat et qui de nos jours est au musée d’Orsay. En 1855 à l’exposition universelle de Paris, elle présente Le Marché aux chevaux qui est depuis 1887 au MET de New York. Ses portraits, ses paysages et ses scènes animalières d'un style réaliste nimbé de tendre mélancolie ont un tel succès qu'elle peut réaliser ses rêves de liberté et d'indépendance financière.

Meurtrie, à 12 ans, par le décès de sa mère morte à la tâche pour élever ses enfants alors que son père avait quitté le foyer familial pour rejoindre le couvent saint-simonien de Ménilmontant, Rosa fait le vœu de ne pas se marier, de « rester vierge et pure » et de se vouer à l'art. De retour à la maison après la disparition de sa femme, Raymond Bonheur se laisse convaincre par Rosa qui affirme avec autorité: « Je serai artiste ».

En 1860, Rosa s’installe au château de By à Thomery en lisière de forêt de Fontainebleau, où elle fait construire un très grand atelier et aménage des espaces pour ses animaux : lapins, mouflons, cerfs, biches, sangliers, moutons, chevaux, boeufs, chiens, et même un couple de lions, le mâle en cage, la femelle en liberté. Le château de By est, dit-elle, « le domaine de la parfaite amitié » entre les hommes et les animaux.

Lors de ses voyages de Paris à Londres, des Highlands à la French Riviera, Rosa est célébrée. En Grande- Bretagne, elle ne peut se promener incognito. Plusieurs centaines de personnes la suivent en permanence dans la rue, crient son nom et applaudissent dès qu'elle apparaît.

Pourquoi a-t-elle été oubliée au XXè siècle ? Sans doute parce que son style n'était plus à la mode... Cézanne disait : « Mon Dieu, c'est horriblement ressemblant !».