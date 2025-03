Régime iranien

Iran : Pour le chef kurde iranien Abdullah Mohtadi, « les jours de la République islamique d’Iran sont comptés ! »

Figure de l’opposition iranienne, Abdullah Mohtadi, 76 ans, est le secrétaire général du Parti Komala du Kurdistan Iranien. Mouvement ancré à gauche, ses forces combattantes sont basées au Kurdistan d’Irak, frontalier de l’Iran. Alors que la tension monte entre Washington, Israël et Téhéran, et que la République islamique continue de faire face à un important mouvement de contestation populaire, il a accepté de répondre à un entretien exclusif mené par notre reporter, Emmanuel Razavi. Il revient sur la situation en Iran, et alerte l’occident sur le danger de voir les mollahs se doter de la bombe atomique.