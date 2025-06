Phone-finito

Interdiction des téléphones à l’école : une mesure utile mais aux effets limités selon une enquête menée en Floride

Alors que la Floride adopte une loi interdisant l’usage des téléphones portables dans les écoles primaires et secondaires, une enquête menée auprès de 1 510 collégiens éclaire les effets réels de cette mesure sur la santé mentale, les performances scolaires et le cyberharcèlement. Si certains élèves surexposés aux écrans semblent en tirer bénéfice, les résultats montrent que l’interdiction n’a pas d’effet systématique ni sur les notes ni sur la réduction du harcèlement en ligne. Pire : certains indicateurs révèlent des taux de dépression plus élevés dans les établissements les plus stricts. Les chercheurs appellent à nuancer le débat : bannir les téléphones ne suffira pas à résoudre les maux de l’école. Mais créer un environnement scolaire plus apaisé, plus concentré, sans surstimulation numérique, pourrait apporter des bénéfices encore mal mesurés.