Impact du télétravail massif : voilà ce que nous savons désormais avec près de 3 ans de recul

Atlantico : Aux États-Unis, après trois ans du début du télétravail de masse engendré par le Covid, les premiers résultats révèlent un tableau économique contrasté, dans lequel de nombreux travailleurs et entreprises ont réalisé des gains économiques réels grâce au travail à distance, mais beaucoup ont également dû en supporter les coûts. En France, qu’en est-il pour les entreprises et les salariés ?

Caroline Diard : En France, le télétravail s'est installé. On parle d'ailleurs volontiers d'hybridation, laquelle correspond à une relation de collaboration avec l'employeur, s’exerçant à la fois à domicile et en présentiel.

Le télétravail est pratiqué en moyenne près de deux jours par semaine (vs 3,6 jours en 2020 et 1,6 en 2019), d'après le Baromètre Malakoff Humanis (février 2022). La grande majorité des collaborateurs et des managers semblent avoir trouvé le bon équilibre avec le modèle hybride, selon une étude BCG.

En revanche, les chiffres dans le monde montrent que la France est plutôt mauvaise élève. En effet, l'étude de l’institut allemand IFO publiée le 18 juillet 2023 et réalisée auprès de 42 400 travailleurs dans 34 pays différents sur les continents américain, européen, asiatique et océanique montre que le Canada avec 1,7 jour par semaine en moyenne est le pays où l’on télétravaille le plus. Les pays anglo-saxons sont donc en tête avec le Royaume-Uni (1,5 jours en moyenne), les Etats-Unis (1,5 jours) et l’Australie (1,3 jours). En France ce chiffre descend à 0,6 (ce chiffre diverge des études menées en France). Globalement, on télétravaille moins en Europe qu’en Amérique. Une étude menée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) en 2022 montre que la population qui travaille à distance a doublé depuis 2019 (la crise sanitaire est à l’origine de l’accélération). En tête de liste, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, avec plus d’un tiers des travailleurs à domicile. Dans cette étude, la France n’est pas très loin du groupe de tête, puisque l’étude dévoile que l’Hexagone possédait 30% de télétravailleurs.

En matière d'économie d'énergie :

Le ministère de la Transition énergétique a lancé une étude sur le bilan énergétique du télétravail. Les premiers résultats sont éloquents : entre 20 et 30 % d’économie d’énergie lors d’une fermeture de site sur une journée (étude réalisée par l’Ademe et l’IFPEB (Institut français pour la performance du bâtiment).

En revanche, de leur côté les salariés vont consommer davantage d'énergie à domicile.

En matière de gain de temps de transport :

Les français gagnent en moyenne 62 minutes par jour. selon l'étude Global Survey of Working Arrangements (G-SWA) réalisée par le National Bureau of Economic Research (NBER)

Ce temps de transport épargné contribue à une augmentation de la productivité car les salariés consacrent spontanément au travail une partie du temps de transports économisé. La productivité est également améliorée par un accroissement du bien-être des salariés, liée à une meilleure conciliation entre vies personnelle et professionnelle (source : Bergeaud, A., Cette, G. & Drapala, S. (2023). Telework and Productivity Before, During and After the COVID-19 Crisis. Economie et Statistique / Economics and Statistics, 539, 73–89 (First published online: January 2023).

Enfin, les entreprises ont réduit la taille de leurs locaux, source d'économie.

Avec la multiplication du télétravail, quels sont les secteurs économiques gagnants et perdants ?

Il semblerait que les grands perdants soient les professionnels de l'immobilier d'entreprise, les commerces et restaurants dans les centres d'affaires (La défense par exemple). Les grands gagnants sont le secteur des services informatiques.

D'après le rapport du sénat publié en octobre 2021, "certains secteurs d'activité en fort développement sont en effet clairement adaptés au télétravail : informatique, communication, banque, assurance, services juridiques, administration générale des entreprises. Dans ces secteurs, les réunions virtuelles en visioconférence ont remplacé les réunions physiques, les applications informatiques ont été utilisées depuis l'extérieur de l'entreprise et non plus exclusivement depuis les locaux professionnels".

Plusieurs études montrent que les femmes ont bénéficié de cette flexibilité. Qu’en est-il réellement ?

L'hybridation favorise la prise en compte de la parentalité au sens large. En effet, le salarié en mode hybride peut plus facilement concilier vie personnelle et vie professionnelle. Il est notamment envisageable en accord avec l'employeur de garder un enfant malade, ponctuellement en travaillant depuis le domicile. Cela peut également faciliter l'organisation pour les proches-aidants.

Quelles sont les pistes d’amélioration à creuser pour combiner efficacement télétravail et travail au bureau ?

Il faudrait continuer à développer le dialogue social lié à l'hybridation et en faire un outil efficace au service de l'expérience collaborateur : du recrutement au départ du salarié, les services RH doivent réfléchir en mode "hybride" (entretiens à distance, formations à distance, organisation des temps collectifs, ...)

Les réflexions relatives à l'organisation de l'espace de travail sont également importantes. Beaucoup d'entreprise ont d'ailleurs entrepris des réaménagements des locaux afin de prendre en compte le mode hybride.

Il faudrait utilement réfléchir à l'hybridation comme outil de conciliation vie personnelle-vie professionnelle, ceci dans une dynamique de flexibilité et de performance pour les entreprises.