Des policiers arrêtent deux immigrants illégaux le 28 novembre 2022 dans le village de Vahibe, près de Mamoudzou, à Mayotte.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y a encore cinquante ans, Mayotte et les Comores étaient des colonies françaises. Le vent de la décolonisation ayant soufflé, il fut décidé de procéder à un référendum d’auto-détermination.

Mayotte choisit d’être française. Les Comores optèrent pour l’indépendance. Les Comores sont une terre de misère. Mayotte est un peu moins misérable.

Par milliers, des Comoriens traversent la mer sur de frêles embarcations pour gagner Mayotte. Là-bas, comme c’est quand même la France, il y a des allocations familiales, des hôpitaux et des maternités.

Les habitants de Mayotte n’aiment pas les Comoriens. De sanglantes rixes entre bandes rivales comoriennes et mahoraises y font des morts. On tue à la machette, c’est rudimentaire, mais les gangs, pauvres des deux côtés, n’ont pas les moyens de s’acheter des kalachnikovs.

S’en suivent des scènes d’une violence barbare. Selon un flic local, il ne s’agit pas seulement de tuer mais de terroriser. Les corps des victimes sont mutilés et exhibés. Ainsi, toujours selon ce policier, « on a attaché un supplicié sur des tréteaux et on l’a découpé à la machette ». Mayotte, rappelons-le, est un département français.