"Il ne se passe jamais rien ici" : un fait divers bouscule toute une petite ville au bord du lac d’Annecy

Nous entrons dans la tête de chaque personnage dans ce roman choral, qui leur donne la parole chacun à leur tour. Nous entendrons vingt-cinq voix différentes à propos de ce fait divers sordide. Qui a bien pu commettre ce crime absurde ? Voilà la question qui hante la petite communauté, saisie d’incompréhension et d’effroi. Fanny si attirante n’avait pas d’ennemis, au contraire tout le monde l’aimait bien et savait qu’Antoine et elle finissaient toujours par se retrouver malgré leur relation chaotique.

Un vrai roman sociologique : une analyse fine et juste des comportements des adultes, des jeunes comme des plus âgés. L’enfance et ses balbutiements, l’adolescence et ses engouements ou ses rébellions, l’âge adulte et sa fausse assurance derrière le souci du paraître, la vieillesse et ses regrets se révèlent pendant cette enquête fouillée. Toute une palette de sentiments est dépeinte : les liens familiaux qui se dénouent, les amitiés qui se défont, l’amour qui résiste mal à l’usure du quotidien ou aux infidélités prometteuses et décevantes.